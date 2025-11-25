Deputatele Raluca Turcan (PNL) și Victoria Stoiciu (PSD) au propus o modificare legislativă care ar permite persoanelor afectate de violență domestică și protejate prin ordin legal să primească sprijin psihologic în orice unitate acreditată de Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

În forma actuală, victimele pot apela în principal la cabinetele specializate sau la organizațiile neguvernamentale dedicate acestui domeniu. Noua inițiativă își propune să lărgească accesul către ambulatorii, centre psiho-medicale și alte structuri autorizate de CNAS, astfel încât victimele să beneficieze de servicii fără costuri suplimentare.

„În prezent, victimele violenţei domestice beneficiază de consiliere psihologică dacă apelează la cabinetele consacrate pentru sprijinirea victimelor violenţei domestice sau dacă apelează la organizaţii non-guvernamentale de profil. Prin proiectul pe care îl depunem astăzi, extindem posibilitatea consilierii psihologice pentru femeile care sunt victime ale violenţe domestice, care au obţinut un ordin de protecţie legal, pentru a putea să beneficieze de sprijin în orice punct acreditat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. Şi mă refer la ambulatorii, cabinete psiho-medicale, centre medicale acreditate pentru consiliere psihologică. Practic, în felul acesta extindem sprijinul pe care femeile încercate îl pot obţine şi de care au nevoie, fără a fi nevoite să susţină costuri din buzunarul propriu”, a declarat Raluca Turcan la Palatul Parlamentului.

Raluca Turcan a subliniat în cadrul prezentării proiectului că persoanele aflate în astfel de situații trăiesc adesea în teamă și rușine, iar trauma emoțională se adâncește pe măsură ce agresiunile se repetă. De aceea, sprijinul psihologic trebuie oferit încă din momentul obținerii ordinului de protecție, în condiții accesibile și uniforme. Ea a atras atenția asupra gravității fenomenului, amintind că aproape jumătate dintre femeile din România declară că au trecut printr-o formă de violență domestică, iar țara se situează pe primul loc în Uniunea Europeană la acest capitol.

„Practic, aceste sesiuni de consiliere psihologică vor fi sprijinite încă de la momentul obţinerii ordinului de protecţie. Facem acest pas pentru că violenţa domestică nu înseamnă doar agresiune fizică, ci şi agresiune emoţională, iar persoanele care trec printr-o asemenea traumă au adesea dificultăţi de reintegrare în societate. În felul acesta, statul contribuie activ la recuperarea psihologică de care femeile care trec prin aşa ceva au nevoie. Impactul bugetar este unul justificat de amploarea şi gravitatea fenomenului care astăzi a pus aproape stăpânire pe România. De ce spun lucrul acesta? Pentru că ultimele cifre arată că aproximativ 45% dintre femei declară că au fost victime ale violenţei domestice. 25% dintre acestea spun că violenţa s-a produs în cadrul relaţiilor intime. Suntem pe primul loc în Uniunea Europeană la violenţa împotriva femeilor”, a afirmat aceasta.

La rândul ei, Victoria Stoiciu a evidențiat faptul că statul asigură în prezent mai ales protecția fizică prin îndepărtarea agresorului, însă dimensiunea psihologică rămâne insuficient acoperită. Multe victime continuă să se simtă responsabilizate pe nedrept pentru comportamentul agresorului, chiar și după ce solicită un ordin de protecție, ceea ce arată că recuperarea emoțională necesită intervenție de specialitate.