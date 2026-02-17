Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat că propunerea privind eliminarea normei de hrană este în analiză și urmează să mai fie discutată în coaliție.

El a precizat că, dintre beneficiarii acestei norme, mai mult de o treime provin din armată și structurile de interne, suma aferentă acestora fiind de aproximativ 800 de milioane de lei. Restul beneficiarilor sunt angajați din alte instituții publice.

Liderul UDMR a arătat că impactul total al măsurii ar fi cuprins între 2,4 și 2,5 miliarde de lei, potrivit calculelor realizate de specialiștii de la finanțe, menționând că nu el a făcut aceste estimări.

„Din toți cei care au această normă, mai mult de o treime sunt din armată și interne, în jur de 800 de milioane de lei. Restul sunt din alte instituții. Impactul ar fi de 2,4-2,5 miliarde de lei, după calculele pe care le-au făcut cei de la Finanțe. Nu am făcut eu calculele. Aceasta este propunerea și a rămas să se mai discute”, a precizat Kelemen Hunor la Parlament.

Norma de hrană este plătită lunar și are o valoare de 347 de lei. Conform datelor prezentate, peste 550.000 de persoane beneficiază de acest drept.

Kelemen Hunor a mai declarat că există șanse ca proiectul bugetului de stat să fie adoptat în cursul acestei luni, însă doar în condițiile în care acesta va ajunge în Parlament săptămâna viitoare.

Înainte de adoptarea bugetului, trebuie aprobate prin ordonanță de urgență pachetul de reformă în administrație și cel de relansare economică. Decizia a fost luată în urma ultimei ședințe a liderilor coaliției de guvernare.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că dezbaterea principală se va concentra asupra bugetului de stat. El a arătat că social-democrații nu vor vota legea bugetului dacă pachetul de solidaritate propus de partid nu va fi inclus în forma finală.

Sorin Grindeanu a explicat că acest pachet vizează investițiile locale și menținerea impozitelor locale la nivelul autorităților locale. El a menționat că această poziție este susținută și de USR.