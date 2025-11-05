Uniunea Salvați România se confruntă din nou cu o situație care a atras atenția opiniei publice. De data aceasta, este vorba despre nominalizarea Roxanei Rizoiu pentru funcția de Avocat al Poporului, o poziție cu o semnificație majoră în arhitectura instituțională a statului.

Anunțul a fost făcut public de avocatul și fostul membru al Consiliului Superior al Magistraturii, Adrian Toni Neacșu, care a susținut că USR o sprijină pe Roxana Rizoiu pentru această funcție. În postarea sa, Neacșu a ridicat o serie de întrebări legate de profilul candidatei și de potențialele conflicte de imagine asociate acestei nominalizări.

Potrivit acestuia, Rizoiu ar fi donat o sumă importantă de bani în campania electorală a actualului președinte al României, Nicușor Dan.

Conform informațiilor publicate, suma ar fi fost de peste 120.000 de lei, contribuție considerabilă care, în opinia unora, ridică probleme de imparțialitate în contextul unei eventuale numiri într-o funcție publică apolitică.

În plus, un alt aspect semnalat ține de statutul profesional al Roxanei Rizoiu. Deși USR s-a poziționat constant împotriva pensiilor speciale, candidata este, potrivit surselor citate, beneficiară a unui astfel de drept, ca fost magistrat asimilat.

Într-o postare amplă, avocatul Adrian Toni Neacșu a explicat motivele pentru care consideră că publicul are dreptul să cunoască detaliile legate de această propunere. El a afirmat că, în ciuda naturii politice a negocierilor din Parlament, transparența în privința profilului candidatului ar trebui să rămână o prioritate.

„D-na Roxana Rizoiu este propunerea USR pentru numirea ca Avocat al Poporului. Pentru că algoritmul politic dă, în cinismul lui, această funcție USR, probabil d-na Roxana Rizoiu va și fi numită de coaliția parlamentară, fără prea mari emoții. Pentru că totuși vorbim de Avocatul Poporului cred că poporul are dreptul să știe că, pe de o parte, d-na Rizoiu este magistrat asimilat pensionat la 50 de ani, beneficiar deci de hulita de către chiar USR a unei pensii speciale, și, pe de altă parte, că este unul dintre finanțatorii campaniei președintelui Nicușor Dan, cu suma de 120.576 lei. Altfel spus, este creditoare personală a domnului președinte, care trebuie să-i restituie această sumă până la sfârșitul anului. Iată deci că în politică nimic nu se pierde, totul se conservă”, a scris Adrian Toni Neacșu.

Roxana Rizoiu are o experiență îndelungată în domeniul juridic, atât în instituții naționale, cât și internaționale. Ea a deținut funcția de Agent Guvernamental al României la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în două perioade distincte: între 2000 și 2002, în cadrul Ministerului Justiției, și între 2004 și 2005, sub egida Ministerului Afacerilor Externe.

În această poziție, a coordonat apărarea intereselor statului român în fața instanței europene, gestionând cauze de drepturi fundamentale și politici publice.

După încheierea mandatelor la CEDO, Rizoiu s-a implicat în activitatea didactică și de formare profesională. Între 2007 și 2022, a fost formator la Institutul Național al Magistraturii (INM), unde a condus catedra de Drepturile Omului și a fost aleasă în Consiliul Științific al instituției pentru cinci mandate consecutive.

Din 2023, activează în mediul privat, ocupând poziția de director responsabil cu managementul cunoașterii și dezvoltarea profesională într-o societate de avocatură. Această funcție presupune coordonarea strategiilor de perfecționare profesională și adaptarea echipei la evoluțiile legislative și jurisprudențiale.