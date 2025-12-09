Leul ar urma să continue să se deprecieze în perioada următoare, arată cel mai recent sondaj realizat în rândul analiștilor CFA România. Potrivit rezultatelor, 83% dintre participanți anticipează o slăbire a monedei naționale în următoarele 12 luni, pe fondul dezechilibrelor economice și al presiunilor din piața valutară.

Estimările arată că în următoarele șase luni euro ar putea depăși pragul de 5,14 lei, iar spre finalul anului viitor ar putea ajunge chiar la 5,2 lei, ceea ce ar însemna un nou maxim istoric.

În prezent, potrivit cursului oficial BNR, un euro valorează 5,0899 lei.

Vicepreședintele CFA România, Andreea Nica, a explicat pentru ProTV că evoluțiile recente ale cursului se înscriu într-un context economic tensionat.

Ea a amintit că, în perioada dintre cele două tururi ale alegerilor prezidențiale, euro a depășit brusc nivelul de 5,1 lei, într-o depreciere rapidă generată de temerile privind rezultatul scrutinului, iar ulterior cursul a rămas relativ stabil în zona 5,09 lei.

Potrivit acesteia, faptul că euro este cu aproximativ 2% mai scump decât la începutul anului reflectă presiunea acumulată în prețuri, într-un moment în care România se confruntă cu un deficit de cont curent de 22 de miliarde de euro.

„Ne amintim, între cele două tururi ale alegerilor prezidențiale, a sărit de 5,1 deodată, a fost o depreciere accelerată, rapidă, pe fondul unei temeri privind rezultatul alegerilor. Și din acel moment am rămas în zona aceasta 5,09 -5,09. A rămas destul de stabil după mai, dar un euro cu 2% mai scump decât în 2024 și decât la începutul anului. Ce înseamnă pentru noi asta este o un mod de a vedea foarte clar stresul pe care îl vedem în prețuri, pentru că România are o situație în care importurile depășesc exporturile, avem la septembrie o balanță negativă a contului curent de 22 de miliarde de euro”, a precizat Andreea Nica.

În ceea ce privește perioada următoare, Andreea Nica a avertizat că există în continuare un potențial de depreciere, explicând că raportul dintre cererea și oferta de valută favorizează un curs mai ridicat.

Ea a subliniat că BNR aplică un regim controlat, dar urmărește ca nivelul cursului să fie determinat în mare parte de economie, ceea ce presupune exporturi competitive, venituri externe consistente și consolidarea unei creșteri organice.

„Tocmai de asta noi vedem din acest joc al cererii și ofertei pentru valută un potențial de depreciere. (…) BNR are o politică de regim controlat, preferă să aibă un curs liber, preferă cursul să rezulte din economie. Să avem o economie puternică, unde exporturile sunt importante, dar asta depinde de mulți factori. Depinde de competitivitatea produselor românești la export, de veniturile pe care le încasăm noi din străinătate. BNR, până la urmă, poate să facă până la un punct acest echilibru al cursului. Foarte mult trebuie să se întâmple din economie, trebuie să se întâmple organic”, a explicat vicepreședintele CFA România.

Deprecierea monedei naționale va avea efecte directe asupra populației, avertizează Andreea Nica. Aceasta se va reflecta în creșterea prețurilor, deja afectate de majorările de taxe și de presiunile salariale generate de alinierea la salariul minim european.

În acest context, deprecierea cursului ar putea deveni un factor suplimentar care amplifică scumpirile din economie.