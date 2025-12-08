Senatul a adoptat luni, 8 decembrie 2025, o propunere legislativă care modifică Legea 448/2006 și introduce carduri-legitimație speciale pentru accesul la locurile gratuite de parcare destinate persoanelor cu dizabilități.

Noile documente vor fi eliberate la cerere și vor fi diferențiate în funcție de tipul de handicap – locomotor sau alte forme de dizabilitate.

Totodată, senatorii au aprobat și o completare separată a legii, prin care furnizorii de servicii sociale vor fi obligați să își adapteze comunicarea și procedurile la nevoile persoanelor cu dizabilități.

Propunerea adoptată prevede că persoanele cu handicap sau reprezentanții lor legali pot solicita cardul-legitimație pentru locurile de parcare gratuite. Autovehiculul care transportă o persoană posesoare de card va beneficia de parcare fără costuri.

Noile carduri vor fi de două categorii:

tip A , emis pentru persoanele cu handicap locomotor care folosesc dispozitive de mers – scaun rulant, cadru, orteze, bastoane,

, emis pentru persoanele cu handicap locomotor care folosesc dispozitive de mers – scaun rulant, cadru, orteze, bastoane, tip B, destinat altor tipuri de dizabilități.

Autoritățile locale vor trebui să marcheze clar locurile rezervate persoanelor cu mobilitate redusă, utilizând simboluri grafice, culori distincte și text vizibil.

Proiectul introduce și amenzi pentru șoferii care folosesc abuziv locurile destinate persoanelor cu handicap locomotor.

Astfel, deținătorii de carduri de tip B care parchează pe aceste locuri vor putea primi sancțiuni cuprinse între 500 și 1.500 de lei.

Măsura urmărește să protejeze accesul persoanelor cu mobilitate redusă la spațiile de parcare special amenajate.

Senatul a adoptat și o altă completare a Legii 448/2006 care vizează accesibilizarea serviciilor sociale. Furnizorii acreditați – publici sau privați – vor trebui să adapteze modul de comunicare, informațiile și procedurile pentru beneficiarii cu dizabilități senzoriale, intelectuale, psihice sau de comunicare.

Proiectul prevede materiale accesibile, precum documente în Braille, materiale audio, video subtitrat, interpretare în limbaj mimico-gestual și soluții de comunicare alternativă.

De asemenea, personalul va fi instruit în comunicare adaptată, iar spațiile vor trebui să includă semnalizare accesibilă – pictograme, semnale tactile, sonore sau vibrații.

Ambele inițiative aparțin unui grup de parlamentari liberali și urmează să fie dezbătute acum de Camera Deputaților, care este forul decizional.