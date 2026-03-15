Europa face un pas major spre digitalizare. Începând cu 10 aprilie 2026, ștampilele tradiționale de pașaport dispar definitiv, fiind înlocuite de sistemul automatizat EES (Entry/Exit System). Această schimbare va transforma modul în care călătorii din afara Uniunii Europene intră și ies din spațiul Schengen, eliminând documentele fizice și introducând un control biometric complet.

EES (Entry/Exit System) este un sistem digital care înregistrează automat intrările și ieșirile persoanelor din afara UE. Datele colectate includ:

Numele complet al călătorului

Informațiile din pașaport sau documentul de călătorie

Amprentele digitale

Fotografia facială

Data și locul intrării și ieșirii

Aceste informații sunt stocate timp de trei ani, ceea ce permite recunoașterea automată a călătorului la trecerile ulterioare. Cetățenii UE și persoanele cu permis de ședere valabil în Schengen nu sunt supuși EES și pot folosi coridoarele obișnuite.

Implementarea EES poate crește temporar timpii de așteptare la frontieră, cu cozi de până la trei ore în perioadele de vârf, conform datelor raportate de aeroporturile europene.

Călătorii cu pașaport biometric pot folosi kiosk-uri self-service pentru înregistrare rapidă: scanare document, amprentă și fotografie facială.

Cei fără pașaport biometric trebuie să treacă prin ghișeul ofițerului de frontieră, unde înregistrarea se face manual.

EES nu doar că accelerează trecerea la frontieră, dar oferă și securitate sporită:

Monitorizează automat durata de ședere maximă de 90 de zile în 180 de zile

Alertează autoritățile dacă cineva depășește perioada legală

Elimină riscul de falsificare sau ignorare a ștampilelor tradiționale

În sfârșitul anului 2026, sistemul va fi completat de ETIAS (European Travel Information and Authorisation System), care va obliga cetățenii din 60 de țări non-europene să solicite o autorizație online înainte de intrarea în Schengen, cu o taxă de 20 de euro valabilă trei ani.