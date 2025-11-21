Nicuşor Dan a fost întrebat dacă reducerea de 10% a salariilor ar trebui să se aplice și miniștrilor și parlamentarilor. El a spus că, dacă se va lua această decizie, atunci tăierea ar trebui să fie valabilă pentru toți, dar a explicat că discuțiile sunt abia la început.

Despre reducerea salariilor la Administrația Prezidențială, el a spus că nu s-a decis nimic încă, dar a subliniat că este nevoie să se revină la o lege clară și unitară a salarizării.

Dan a explicat că, pe termen mediu, salariile trebuie să fie reglementate printr-o lege unică, deoarece în prezent sunt diferențe mari între instituții, chiar pentru funcții similare. Din cauza acestor diferențe, angajații pleacă de la unele instituții, inclusiv de la Administrația Prezidențială, pentru că au familii, rate și alte cheltuieli, iar salariile de acolo sunt mai mici.

El a mai spus că legea salarizării unitare a fost modificată de foarte multe ori și trebuie refăcută, astfel încât persoanele care au funcții asemănătoare în instituții diferite să fie plătite la fel.

„Evident că, dacă se întâmplă, trebuie să se întâmple, dar discuţia abia începe. Pe termen mediu, trebuie să revenim la o lege a salarizării unitare, pentru că există diferenţe mari între instituţii, între poziţii echivalente în diferite instituţii şi, din cauza asta, unele instituţii, printre care şi Administraţia Prezidenţială, oamenii de aici se duc, evident că au familie, copii, obligaţii, rate, se duc la alte instituţii şi ele nu pot să funcţioneze. Deci noi trebuie să revenim, pentru că am avut o lege a salarizării unitare care a fost modificată de sute de acte normative, noi trebuie să revenim la o lege a salarizării unitare”, a spus el.

Nicuşor Dan a spus că discuţia despre câți bani primesc partidele de la buget va avea loc odată cu dezbaterea legii bugetului național. El a explicat că trebuie analizat cât își permite economia României să dea partidelor și cât din acești bani ajung la presă.

A mai zis că, în principiu, e bine ca partidele să primească bani de la stat, lucru care se întâmplă și în alte țări, deoarece de când există aceste subvenții au scăzut finanțările ilegale, cum erau ”sacoșele cu bani” oferite în schimbul unor favoruri. El a precizat că prima discuție trebuie să fie despre suma totală pe care statul o dă partidelor, în funcție de situația economică a țării.

A doua discuție, a spus el, este despre cât din acești bani au voie partidele să folosească pentru presă. Nicuşor Dan a explicat că partidele trebuie să fie libere să își gestioneze fondurile, dar că trebuie stabilită o limită clară privind cât pot direcționa către presă.

„De principiu, faptul că partidele au o subvenţie de la buget, lucru care se întâmplă şi în alte ţări, este potrivit pentru că, din momentul în care partidele au avut acces la subvenţii, a scăzut numărul de sacoşe care se duceau către partide, sacoşe cu bani care se duceau către partide şi care cereau contrafavoruri. Deci, de principiu, lucrul ăsta este bun. Mai departe, aici trebuie să avem o discuţie faţă de cum funcţionează economia naţională, cât este acest cuantum, cât dăm partidelor. Asta este o primă discuţie. În momentul în care dai unui partid nişte bani trebuie să-i dea o anumită libertate, dar cât din banii ăştia poate să se ducă către presă, asta este o a doua discuţie”, a precizat şeful statului.

Întrebat dacă va discuta și cu partidele din coaliție despre acest subiect, Nicuşor Dan a spus că această discuție va avea loc. El a explicat că stabilirea sumei se va face atunci când se va discuta legea bugetului național, deoarece acolo sunt prevăzuți banii pentru acest lucru.