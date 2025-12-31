În mesajul publicat pe pagina sa de Facebook, preşedintele a făcut un bilanţ al anului care se încheie, descriindu-l drept o perioadă complicată pentru mulţi români, dar şi un test de maturitate pentru societatea românească.

„În pragul unui nou an, ne oprim pentru câteva clipe şi privim cu luciditate şi onestitate atât spre drumul parcurs, cât şi spre responsabilitatea viitorului care ne aşteaptă. Anul 2025 a fost un an al încercărilor, al neliniştilor şi al întrebărilor fireşti. Mulţi români au resimţit presiunea creşterii costului vieţii, temerile legate de stabilitatea locurilor de muncă şi incertitudinea unei lumi tot mai imprevizibile. Aceste realităţi sunt reale şi nu pot fi ignorate”, a transmis Nicuşor Dan.

Preşedintele a arătat că, dincolo de dificultăţile economice şi sociale, anul 2025 a scos în evidenţă capacitatea societăţii româneşti de a rămâne unită şi ancorată în valorile democratice.

„Dar 2025 a fost, în acelaşi timp, un an al rezistenţei şi al maturităţii civice. Un an în care România a rămas ferm ancorată în valorile sale democratice şi în angajamentele europene şi euroatlantice. Un an în care societatea noastră a demonstrat că ştie să se mobilizeze, să fie solidară şi responsabilă atunci când este cu adevărat pusă la încercare”, a subliniat şeful statului.

Privind spre anul care urmează, preşedintele a vorbit despre necesitatea unei schimbări de substanţă în relaţia dintre stat şi cetăţeni, dar şi despre asumarea reformelor ca obligaţii concrete, nu doar ca obiective declarative.

Potrivit acestuia, 2026 „ne oferă şansa de a reînnoi încrederea, de a corecta ceea ce nu a funcţionat şi de a construi, împreună, o Românie mai dreaptă şi mai puternică”.

„Privind spre 2026, este esenţial ca statul român să devină mai eficient, mai corect şi mai aproape de cetăţeni. Reforma, responsabilitatea şi competenţa nu pot rămâne simple declaraţii de intenţie, ci obligaţii ale statului faţă de fiecare român”, a afirmat preşedintele.

În mesajul său, Nicuşor Dan a enumerat principalele direcţii pe care România ar trebui să le urmeze în perioada următoare: modernizarea economiei, eficientizarea administraţiei publice şi consolidarea statului de drept.

„România are un potenţial uriaş. Valorificarea lui presupune o viziune comună, o economie modernă şi competitivă, o administraţie eficientă, un sistem educaţional adaptat viitorului, un stat de drept solid, care investeşte în securitatea sa şi în care marea corupţie nu îşi mai găseşte locul. În esenţă, o ţară care îşi respectă cetăţenii”, a transmis şeful statului.

În finalul mesajului de Anul Nou, preşedintele a transmis un apel la încredere şi solidaritate, adresându-se tuturor românilor, indiferent unde se află.

„Anul Nou ne oferă şansa de a reînnoi încrederea, de a corecta ceea ce nu a funcţionat şi de a construi, împreună, o Românie mai dreaptă şi mai puternică. Drumul nu va fi uşor, dar sunt convins că este un drum pe care îl putem parcurge cu succes. Vă doresc tuturor sănătate, linişte şi puterea de a privi cu speranţă spre viitor. La mulţi ani tuturor românilor, oriunde v-aţi afla!”, a mai transmis Nicuşor Dan.

Mesajul vine într-un context marcat de aşteptări ridicate privind reformele instituţionale şi direcţia României în 2026, un an pe care preşedintele îl vede ca pe o oportunitate de reconstrucţie şi recâştigare a încrederii publice.