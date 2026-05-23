Ion Cristoiu spune că Nicușor Dan ar putea avea propria formațiune politică. Scriitorul afirmă că, din informațiile și discuțiile existente în spațiul politic, se conturează ideea unui Partid Conservator care să aibă în spate valori diferite de cele promovate de partidele suveraniste.

Potrivit explicațiilor oferite de Ion Cristoiu pentru Gândul, noua formațiune ar urma să fie un partid conservator „așezat”, construit în jurul familiei și al valorilor creștine. Jurnalistul consideră că România are nevoie de un astfel de proiect politic și subliniază diferența dintre conservatorism și curentul suveranist.

Cristoiu a afirmat și că Nicușor Dan ar putea avea în spate un partid politic propriu, în contextul acestor discuții privind apariția unei noi construcții conservatoare pe scena politică românească.

„Da, cred că se pregătește, din câte știu eu și din ce se discută în laboratoare, Partidul Conservator. E nevoie în România de un partid conservator, nu suveranist. Conservator, adică, așezat, bazat pe familie și creștinism” , a spus Cristoiu în cadrul unei ediții transmise live de Gândul.

În intervenția sa, Ion Cristoiu a vorbit și despre specificul familiei românești, despre care spune că este diferit față de modelul occidental. Publicistul consideră că relațiile dintre nași, fini, bunici și rude apropiate reprezintă un element distinctiv al societății românești și un aspect care ar trebui analizat mai atent.

Acesta susține că familia românească este construită pe relații sociale și tradiționale extinse.

„Rămâi uluit ce popor așezat suntem noi. Ar trebui studiată familia românească, să descoperiți ceea ce nu are nimeni în Occident: nașii” , a mai spus scriitorul.

Ion Cristoiu a făcut referire și la o idee prezentată de Nicolae Ciucă într-una dintre cărțile sale. Potrivit jurnalistului, Nicolae Ciucă vorbește despre familia românească drept o structură mai amplă, care include bunicii, nașii și rudele apropiate, nu doar cuplul format din soț și soție.

Cristoiu consideră că această perspectivă asupra familiei reflectă mai bine realitatea socială din România și spune că modelul familiei românești ar trebui studiat mai atent.

„Ce idee genială a avut Ciucă: familia românească nu se rezumă la soț și soție. În cartea lui Ciucă apare această idee mare, care vorbește despre ce înseamnă cu adevărat familia în România: bunicii, nașii și rudele apropiate. Ar trebui studiată familia românească” , a conchis Ion Cristoiu.

