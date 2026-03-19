Șeful statului a transmis că adoptarea bugetului trebuie să rămână o prioritate, în ciuda conflictelor politice din coaliție.

„După cum știți, în momentul acesta este o discuție în coaliție pe tema bugetului și îi îndemn pe liderii politici să găsească soluția de compromis astfel încât să avem bugetul”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a insistat asupra necesității unui acord rapid, subliniind că întârzierea adoptării bugetului poate afecta stabilitatea economică.

„O să avem bugetul în cursul lunii martie, așa cum am spus, cu cât mai repede, cu atât mai bine”, a adăugat acesta.

Intervenția președintelui vine în contextul în care negocierile dintre partidele din coaliție s-au blocat, iar dezbaterile din comisiile parlamentare au fost suspendate.

Conflictul a fost generat de amendamentele PSD privind „pachetul de solidaritate”, care includ alocări suplimentare pentru pensionari și alte categorii vulnerabile. Propunerile au fost respinse de PNL și USR, care au invocat riscuri pentru echilibrul bugetar.

În lipsa unui compromis, votul asupra bugetului a fost amânat, iar tensiunile politice au crescut semnificativ.

Întrebat despre posibilele consecințe politice și despre viitorul coaliției, președintele a adoptat un ton moderat.

„Foarte bine, e democratic să aibă ședințe”, a spus Nicușor Dan, referindu-se la reuniunile interne anunțate de partide.

Declarația vine în contextul în care lideri PSD au sugerat inclusiv posibilitatea ieșirii de la guvernare, în timp ce reprezentanți ai PNL și USR acuză încercări de modificare unilaterală a bugetului.

În același timp, șeful statului a transmis un semnal clar în favoarea stabilității politice și a continuării guvernării în actuala formulă.

„Eu cred că cele patru partide pro-occidentale din România sunt condamnate să guverneze în perioada”, a afirmat Nicușor Dan.

Mesajul sugerează că, dincolo de disputele pe buget, există o miză mai largă legată de stabilitatea politică și orientarea strategică a României.

Declarațiile președintelui vin în timp ce liderii coaliției s-au reunit la Parlament pentru a încerca deblocarea situației, după suspendarea lucrărilor și amânarea votului final.

În lipsa unui acord rapid, disputa pe bugetul pentru 2026 riscă să se transforme într-o criză politică majoră, cu impact asupra guvernării și asupra implementării măsurilor economice.