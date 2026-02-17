Într-o intervenție la Radio România Actualități, președintele a evitat să anticipeze verdictul Curții, dar a exprimat nemulțumirea față de amânările repetate:

„Nu vreau să anticipez. E neplăcut că a existat această tergiversare. E un proiect de lege care cu o modificare relativ minoră vine din vară. Nu au făcut bine aceste amânări. Nici Curții, nici imaginii pe care românii și-o fac despre stat în general. Aș vrea ca proiectul să treacă. Dincolo de asta, e legitim să fie discuții în contradictoriu”.

Nicușor Dan a subliniat că domeniul juridic permite interpretări diferite:

„Vorbim general, ca să nu anticipăm. Dreptul nu e o știință 100% exactă. Pe chestiuni din viața reală sunt chestiuni care pot să fie interpretat diferit”.

Curtea Constituțională a decis miercuri o nouă amânare – a cincea consecutivă – în ceea ce privește reforma pensiilor magistraților, fixând un nou termen pentru 18 februarie.

Potrivit CCR, întreruperea deliberărilor a fost necesară pentru analizarea documentelor depuse de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) la 10 februarie 2026.

În punctul de vedere transmis Curții, ICCJ solicită sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene, invocând riscuri de tratament discriminatoriu al magistraților în raport cu alți beneficiari ai pensiilor de serviciu, precum și posibile efecte asupra siguranței financiare a judecătorilor.

Dosarul pensiilor de serviciu rămâne unul dintre cele mai sensibile subiecte de pe agenda publică, având implicații bugetare, sociale și instituționale. Amânările repetate ale CCR au amplificat dezbaterea privind stabilitatea cadrului legislativ și predictibilitatea deciziilor în materie constituțională.

Președintele a confirmat că marți va avea o reuniune cu liderii coaliției de guvernare, precizând că întâlnirea face parte din seria discuțiilor periodice organizate la început de sesiune parlamentară:

„Este o discuție de început de sesiune parlamentară. Sunt mai multe subiecte de politică internă pe agenda. Sunt bucuros că în ședința de Coaliție de ieri (…) s-a ajuns la un consens pe niște legi importante. Mai sunt și altele. Urmează și dezbaterea pe buget. Pe scurt, probleme de actualitate”.

Șeful statului a explicat că dialogul cu partidele este unul constant:

„Este una dintre întâlnirile periodice pe care le am cu partidele”.

Întrebat despre întârzierea adoptării bugetului pentru 2026, Nicușor Dan a declarat că și-ar fi dorit ca acesta să fie aprobat încă de la finalul anului trecut:

„Astfel încât toată lumea să poată să-și facă programările pentru anul 2026”.

Președintele a pus întârzierile pe seama negocierilor complexe din cadrul actualei majorități:

„Sunt patru partide plus minoritățile naționale, fiecare cu susținătorii (…) Interesele acestor categorii de public nu sunt întotdeauna convergente și atunci există o întârziere în a lua deciziile. E o normalitate în condițiile date”.

Nicușor Dan a precizat că a avut luni o discuție cu ministrul Finanțelor, iar negocierile tehnice cu instituțiile implicate sunt avansate:

„Discuția pe buget e gata să înceapă”.

Pe agenda întâlnirii cu liderii coaliției se află bugetul și mai multe proiecte legislative, inclusiv cele privind reforma administrației și legea administrației publice.