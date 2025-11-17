Potrivit anunţului Administraţiei Prezidenţiale, pe ordinea de zi a şedinţei sunt incluse subiecte referitoare la:

Strategia Naţională de Apărare a Ţării pentru perioada 2025-2030;

Analiza Strategică a Apărării;

Raportul privind activităţile desfăşurate şi rezultatele obţinute la nivel naţional, în primele şapte luni ale anului 2025, pentru prevenirea şi combaterea traficului şi consumului de droguri, risc la adresa siguranţei naţionale în România;

Evaluare privind riscuri, ameninţări şi vulnerabilităţi la adresa României, prognozate pentru anul 2026;

Raportul consolidat privind participarea României la Exerciţiul NATO de management al crizelor „CMX-25”.

”În cadrul şedinţei Consiliului vor fi analizate şi alte tematici de actualitate din domeniul securităţii naţionale”, a precizat Administraţia Prezidenţială.

Administrația Prezidențială a publicat miercuri Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2025–2030, subliniind că vocea României nu a atins încă pe deplin dimensiunea reală a țării, în special la nivel regional, din cauza faptului că evoluția societății și a economiei românești a depășit, adesea semnificativ, capacitatea instituțiilor naționale de adaptare la noile realități.

Documentul menționează că, în ciuda ezitărilor și obstacolelor, România se află astăzi aproape de maturitatea națională și statală completă, fiind pregătită să își gestioneze vulnerabilitățile și să valorifice în mod optim oportunitățile naturale și istorice de care dispune.

În cadrul unei conferințe de presă, președintele Nicușor Dan a explicat că strategia introduce conceptul de „independență solidară”.

Strategia de Apărare urmează să fie avizată în Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) și va fi prezentată în cursul săptămânii viitoare în Parlament de către președinte.