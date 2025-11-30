O delegaţie ucraineană și oficiali americani de rang înalt au început duminică, la Shell Bay Club din Hallandale Beach, Florida, o nouă rundă de negocieri privind un plan propus de Statele Unite pentru o eventuală încetare a războiului declanșat de Rusia în Ucraina.

Întâlnirea, desfășurată într-un cadru discret, are loc în contextul intensificării presiunilor militare rusești și al reconfigurării echipei de negociere de la Kiev, după demisia lui Andrii Iermak.

Potrivit AFP, delegaţia ucraineană este condusă de Rustem Umerov, în timp ce partea americană este reprezentată de secretarul de Stat Marco Rubio, de emisarul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, și de Jared Kushner, ginerele președintelui american. Reuniunea a început în jurul orei locale 10:10 (17:10, ora României), cu obiectivul de a identifica modalități concrete de avansare spre o soluție politică a conflictului.

Marco Rubio a transmis, la deschiderea discuțiilor, că negocierile urmăresc să creeze premisele pentru ca Ucraina să rămână o țară suverană. El a subliniat că nu este vorba doar despre încheierea luptelor, ci despre definirea unei căi pe termen lung care să asigure independența, stabilitatea și prosperitatea statului ucrainean, conform relatărilor agențiilor internaționale.

„Nu este vorba doar despre a pune capăt pur şi simplu războiului (…). Este vorba despre a deschide o cale care să permită Ucrainei să rămână suverană, independentă şi prosperă”, a afirmat Marco Rubio.

Footage from US–Ukraine peace plan talks. Rubio: Ukraine must end this war as a sovereign state, protected from future attacks. Its economic potential remains frozen by the war. NSC secretary Umerov thanked Trump for 10 months of support and called US negotiators a super-team pic.twitter.com/Zp0kLpYFIe — Tymofiy Mylovanov (@Mylovanov) November 30, 2025

La rândul său, Rustem Umerov a arătat că dorește să abordeze cu partea americană teme legate de securitatea Ucrainei și de reconstrucția post-conflict.

El a transmis aprecierea Kievului pentru sprijinul Statelor Unite, un mesaj care, potrivit presei americane, se adresează indirect președintelui Donald Trump, cunoscut pentru criticile sale anterioare referitoare la nivelul de recunoștință manifestat de Ucraina.

Umerov a insistat că Washingtonul „aude” poziția Kievului, că sprijină eforturile ucrainene și că lucrează constant alături de ele, într-un semnal menit să reafirme soliditatea relațiilor bilaterale.

„Statele Unite ne aud. Statele Unite ne susţin. Statele Unite lucrează alături de noi”, a replicat Umerov.

Oficialul ucrainean a fost implicat deja în negocierile precedente, însă rolul principal îi revenea până recent lui Andrii Iermak, fostul șef de cabinet al președintelui Zelenski, care și-a anunțat demisia vineri în urma unor percheziții desfășurate de anchetatori anticorupție.

În Florida, șeful Consiliului Naţional de Securitate şi Apărare al Ucrainei a indicat că se așteaptă ca discuțiile cu partea americană să fie productive.

În paralel, Umerov a precizat pe platforma X că se află în contact permanent cu președintele Zelenski și că lucrează pe baza unor directive clare privind apărarea intereselor naționale și menținerea unui dialog constructiv.

„Avem directive şi priorităţi clare: apărarea intereselor ucrainene, garantarea unui dialog constructiv şi avansarea pe baza progreselor realizate la Geneva”, a transmis Rustem Umerov.

Marco Rubio a reiterat, conform The New York Times, că obiectivul negocierilor este identificarea unei formule de încheiere a războiului „într-un mod care să creeze un mecanism şi o cale de urmat care să le permită să fie independenţi şi suverani, să nu mai cunoască niciodată războiul şi să creeze o prosperitate extraordinară pentru poporul lor”.

Runda de negocieri are loc într-un moment sensibil, marcat de avansul forțelor ruse în estul Ucrainei și de un nou atac cu dronă în apropiere de Kiev, în urma căruia o persoană a murit și alte 11 au fost rănite. Discuțiile se desfășoară pe baza amendamentelor adoptate în cadrul întâlnirii trilaterale de la Geneva, la care au participat americani, ucraineni și europeni, după cum a precizat președintele Volodimir Zelenski.