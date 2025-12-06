Monica Pop și Andreea Bănică au trecut prin momente neplăcute în București.

Monica Pop a declarat, la România TV, că a fost extrem de indignată după ce a fost dată afară fără motiv de un angajat al localului „Mița Biciclista” din centrul Capitalei. Doctorița a precizat că situația a început de la ușa de la intrare, care se deschidea constant, iar atunci când a cerut unui angajat să o închidă, acesta a reacționat uluitor, acuzând-o de apartenență politică și insistând să părăsească localul.

Monica Pop a spus că atitudinea angajatului a fost execrabilă și că ospătarii și ceilalți angajați păreau consternați de comportamentul colegului lor, subliniind că nu i se mai întâmplase niciodată să fie tratată în acest mod și că întreaga experiență i-a lăsat un gust amar.

„Ușa se tot deschidea. Era și muzică. I-am spus unui tânăr că îl rog să închidă ușa. A venit un tânăr cu cercel și ne-a spus că aici nu se ridică tonul, ieșiți afară. Ați venit cu PSD-ul, cu comuniștii. Ce legătură are una cu alta? Niciuna dintre noi nu face parte dintr-un partid. Felul în care s-a purtat… pentru atâta lucru, n-a fost nimic altceva, credeți-mă. Am zis să cheme paza, să vedem pentru ce motiv o cheamă. Pentru că i-am zis să închidă ușa. E incredibil. Știu eu cine sunteți, a mai spus. S-a purtat execrabil. Nu s-a întâmplat niciodată ca o persoană să pățească așa ceva. Nu s-a întâmplat niciodată un asemenea comportament. Ospătarii și ceilalți angajați erau consternați. O situație absolut incredibilă”, a declarat celebrul medic.

Și Andreea Bănică a povestit o întâmplare similară la același local, anul trecut, când ea și prietenele sale au fost nevoite să părăsească restaurantul pe motiv că altcineva avea rezervarea la masa lor. Artista a explicat că, deși rezervaseră o masă pentru 8-9 persoane și au comandat mâncare și băutură, chelnerul le-a rugat să se grăbească și să părăsească localul după aproximativ trei ore.

Ea a mai zis că prețurile nu reflectau calitatea serviciilor și că nici mâncarea nu a fost la nivelul așteptărilor. Andreea Bănică a precizat că atitudinea personalului a fost dezamăgitoare și că nici ea, nici prietenele ei nu intenționează să mai viziteze localul în viitor.