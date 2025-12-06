Monica Pop a fost dată afară de la un restaurant din București
Monica Pop și Andreea Bănică au trecut prin momente neplăcute în București.
Monica Pop a declarat, la România TV, că a fost extrem de indignată după ce a fost dată afară fără motiv de un angajat al localului „Mița Biciclista” din centrul Capitalei. Doctorița a precizat că situația a început de la ușa de la intrare, care se deschidea constant, iar atunci când a cerut unui angajat să o închidă, acesta a reacționat uluitor, acuzând-o de apartenență politică și insistând să părăsească localul.
Monica Pop a spus că atitudinea angajatului a fost execrabilă și că ospătarii și ceilalți angajați păreau consternați de comportamentul colegului lor, subliniind că nu i se mai întâmplase niciodată să fie tratată în acest mod și că întreaga experiență i-a lăsat un gust amar.
„Ușa se tot deschidea. Era și muzică. I-am spus unui tânăr că îl rog să închidă ușa. A venit un tânăr cu cercel și ne-a spus că aici nu se ridică tonul, ieșiți afară. Ați venit cu PSD-ul, cu comuniștii. Ce legătură are una cu alta? Niciuna dintre noi nu face parte dintr-un partid. Felul în care s-a purtat… pentru atâta lucru, n-a fost nimic altceva, credeți-mă.
Am zis să cheme paza, să vedem pentru ce motiv o cheamă. Pentru că i-am zis să închidă ușa. E incredibil. Știu eu cine sunteți, a mai spus. S-a purtat execrabil. Nu s-a întâmplat niciodată ca o persoană să pățească așa ceva. Nu s-a întâmplat niciodată un asemenea comportament. Ospătarii și ceilalți angajați erau consternați. O situație absolut incredibilă”, a declarat celebrul medic.
Andreea Bănică a fost dată afară din același restaurant, după ce a cheltuit enorm
Și Andreea Bănică a povestit o întâmplare similară la același local, anul trecut, când ea și prietenele sale au fost nevoite să părăsească restaurantul pe motiv că altcineva avea rezervarea la masa lor. Artista a explicat că, deși rezervaseră o masă pentru 8-9 persoane și au comandat mâncare și băutură, chelnerul le-a rugat să se grăbească și să părăsească localul după aproximativ trei ore.
Ea a mai zis că prețurile nu reflectau calitatea serviciilor și că nici mâncarea nu a fost la nivelul așteptărilor. Andreea Bănică a precizat că atitudinea personalului a fost dezamăgitoare și că nici ea, nici prietenele ei nu intenționează să mai viziteze localul în viitor.
„În seara asta am avut o experiență foarte urâtă și proastă. Am ieșit împreună cu fetele, prietenele mele, la masă, la Casa Mița Biciclista, unde toată lumea se adună să facă poze. Atenție, am rezervat o masă de 8-9 fete câte am fost, să ne simțim bine, să ne distrăm, să mâncăm ceva bun. După 2 ore și jumătate, 3 aproape, ni s-a spus că au o altă rezervare pe acea masă și că trebuie să părăsim localul, să ne grăbim. Deci, penibil absolut. Mai penibil de atât nu se poate.
Iar cu această ocazie pot să spun și eu la rândul meu că am umblat în foarte multe restaurante din lumea asta, nu numai în România, nu am pățit niciodată așa ceva. Nu am pățit niciodată să vină chelnerul la masă și să spună: Vă rugăm frumos să vă grăbiți că trebuie să plecați din restaurant. Pe mine m-a bufnit râsul, am zis că poate nu aud. (…) ”Ne cerem scuze, asta e politica noastră.”
Adică, să știți și voi. Dacă vreți să mergeți la Casa Mița Biciclista să știți că doar 2 ore maxim, 2 ore jumătate habar n-am puteți să stați la masă. Deci nu puteți să și digerați mâncarea. Mâncați, vă grăbiți, spuneți ce aveți de spus și ați plecat acasă. Nu mai puteți să stați acolo la o cafea, la o apă, poate mai vrei să mănânci ceva…atitudinea asta lasă de dorit, pe bune.
Vă spun sincer, nici mâncarea nu a fost ce trebuie, prețul nu reflectă calitatea mâncării, asta e părerea mea și nu doar a mea, ci și a fetelor care au fost cu mine și care probabil că nici ele nu vor mai călca pe acolo, pentru că dacă eu aș fi știut că doar atât putem să stăm n-aș fi mers în acest local niciodată. Noi ca fetele ne întâlnim destul de rar și normal că voiam să stăm și noi 3,4,5 ore pe acolo (…)”, a povestit vedeta, anul trecut.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.