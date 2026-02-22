Monica Pop și-a rupt mâna după ce a alunecat pe o stradă înghețată. Ea a spus, într-un interviu acordat pentru „România TV”, că autoritățile sunt de vină și că lipsa deszăpezirii eficiente a făcut Capitala periculoasă pentru oameni.

Bucureștiul a devenit foarte alunecos în ultimele zile, iar multe persoane au avut accidente. Printre ele s-a numărat și Monica Pop, care și-a fracturat mâna stângă. Ea a povestit că durerea este foarte mare și că va trebui să poarte corset cinci săptămâni, ajutată de soțul ei.

Monica Pop a spus că mereu a existat un plug care să curețe zăpada, dar că în ciuda angajării unor oameni pentru deszăpezire, trotuarele rămân periculoase. Ea a atras atenția că sub zăpadă se formează gheață și a spus că spitalele sunt pline de oameni care au căzut.

Deși au existat avertizări meteorologice de Cod portocaliu și roșu, autoritățile nu au intervenit suficient pentru a curăța străzile și a face orașul sigur. Din cauza asta, locuitorii se chinuie să meargă pe trotuarele alunecoase.

„Așa că mi-e foarte greu, nu mai pot de dureri. Mi se pare incredibil așa ceva, nu știu ce face domnul primar general. Din păcate, trebuie să stau cu corset 5 săptămâni, mă descurc foarte greu cu mâna stângă. Sigur, mă ajută soțul, dar tot este foarte neplăcut. Într-o secundă s-a întâmplat, e incredibil. Mereu a fost plug pe stradă. Noi am angajat pe cineva să dea zăpada la o parte. Vreau să le zic tuturor să aibă grijă, pentru că sub zăpadă este polei. Cred că spitalele sunt pline de oameni care au căzut. Nu vă mai zic de dureri, am dureri cumplite, este foarte greu”, a declarat Pop.

Mulți oameni cred că primăria trebuie să curețe trotuarele, dar legea spune că și persoanele fizice și firmele au această responsabilitate. Conform Ordonanței nr. 21/2002, autoritățile, instituțiile publice, firmele și cetățenii trebuie să păstreze localitățile curate și ordonate.

Primăriile trebuie să prevină și să combată poleiul și zăpada de pe străzi. Însă fiecare persoană sau firmă trebuie să curețe zăpada și gheața de pe trotuarele și locurile de parcare pe care le folosesc, după regulile stabilite de consiliile locale.

Legea mai spune că zăpada nu poate fi lăsată pe trotuare, în intersecții sau pe spațiile verzi. Autoritățile trebuie să strângă zăpada și gheața în maxim 12 ore după ce au terminat deszăpezirea. Regulamentul pentru salubrizare reamintește și el că oamenii trebuie să curețe trotuarele din fața caselor sau clădirilor lor.

Dacă oamenii sau firmele nu respectă aceste reguli, se consideră o încălcare și pot primi amendă. Suma amenzilor diferă de la o localitate la alta și este stabilită de consiliile locale sau județene.

De exemplu, în București, amenda poate ajunge până la 500 de lei.