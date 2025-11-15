Medicul oftalmolog Monica Pop a atras atenția asupra diabeticilor, spunând că aceștia fac parte dintr-o categorie vulnerabilă. Persoanele care suferă de diabet își pot pierde vederea complet dacă nu se îngrijesc. Ea a explicat că pacienții cu această afecțiune trebuie să meargă la control oftalmologic din trei în trei luni pentru a preveni problemele oculare.

Recent, Monica Pop a menționat că diabetul poate provoca retinopatie diabetică, o boală care poate duce la pierderea vederii dacă nu este depistată și tratată la timp. Ea a sfătuit pacienții diabetici să fie foarte atenți și să aibă grijă de ochii lor.

Medicul a dat exemplul unui pacient cu retinopatie care nu știa că poate ajunge în această situație. Ea a spus că orice diabetic trebuie să meargă la control oftalmologic regulat, chiar dacă nu are simptome.

Monica Pop a explicat că pacientul respectiv fusese diagnosticat cu diabet de 10 ani, dar nu știa că trebuie să meargă la oftalmolog și nici medicul de familie sau diabetologul nu i-au spus. Conform spuselor sale, pacienții trebuie să fie informați despre boala lor și să meargă regulat la analize, pentru că de multe ori problemele oculare se descoperă prea târziu, când deja sunt avansate.

„Sfat oftalmologic pentru pacienții diabetici. Pentru a-și păstra vederea. Diabetul afectează grav ochii. Aveți mare grijă! A venit un pacient cu retinopatie din cauza diabetului, de care știa de 10 ani! L-am admonestat pentru că s-a neglijat așa și mi-a spus că nu a știut și că nici medicul de familie sau medicul diabetolog nu i-au spus să meargă și la oftalmolog. Eu nu cred! Dar și pacientul trebuie să citească și să știe despre afecțiunea lui, nu?! De multe ori, când se descoperă, e deja mai vechi, de ani, la pacienții care nu fac analize și consulturi. Inițial nu sunt simptome alarmante și cei mai mulți se neglijează! Pacientul diagnosticat cu diabet trebuie să meargă la consult oftalmologic din 3 în 3 luni, chiar dacă nu are încă simptome”, a scris Monica Pop pe contul ei de Facebook.

Monica Pop a atras atenția că retinopatia diabetică este o boală gravă care apare tăcut, la 9-10 ani de la debutul diabetului, chiar dacă pacientul nu a fost încă diagnosticat. Ea a explicat că la început afectează doar marginile retinei și nu provoacă simptome, dar atunci poate fi tratată eficient cu laser sau injecții speciale pentru a salva vederea.

Medicul a spus că, dacă nu se intervine la timp, boala avansează spre centrul retinei, iar vederea începe să scadă sau poate dispărea complet în stadii mai avansate. Ea a menționat că pacienții care nu merg la control oftalmologic la timp ajung adesea speriați atunci când apar simptomele, iar recuperarea vederii în stadii avansate este incertă și uneori imposibilă.