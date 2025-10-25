Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a subliniat că personalul din secţiile ATI trebuie să renunţe la verighete, avertizând că acestea pot reprezenta un risc grav pentru pacienţi. El a cerut totodată medicilor să raporteze infecţiile nosocomiale şi să ia măsuri urgente, precum izolarea pacienţilor sau suspendarea internărilor, evidenţiind că Germania înregistrează de două ori mai multe astfel de infecţii comparativ cu România.

”Vedeţi cum e cu infecţiile acestea nosocomiale…20 de ani s-a tot discutat despre ele. Toată lumea constată: avem infecţii nosocomiale, nu le raportăm, sau nu le raportăm suficient, sau le ascundem. Eu cred că a sosit momentul să acţionăm proactiv pentru a le controla şi pentru a le limita. De ce spun asta? Niciunde în lumea asta nu există spitale unde există activitate chirurgicală – ATI, bloc operator – unde să nu existe infecţii asociate activităţii medicale. Niciunde pe glob. Important este să le monitorizăm. Important este să le detectăm în timp util. Şi aici s-au făcut investiţii masive în 119 spitale din România cu bani din PNRR, unde au fost dezvoltate şi extinse laboratoarele de microbiologie tocmai pentru a putea detecta în timp util germenul patogen. Problema la noi este alta. Problema este că nu se respectă protocoalele. Nu se respectă protocoalele care există. Sigur, ele trebuie îmbunătăţite”, a spus Alexandru Rogobete, la Prima TV.

Ministrul Sănătăţii a reiterat apelul către personalul secţiilor ATI să renunţe la bijuterii, verighete sau unghii false, pentru a preveni transmiterea bacteriilor către pacienţi.

”Vă dau un exemplu banal şi o să fac şi paranteză semi-amuzantă. Nu e chiar amuzantă, dar e în acea direcţie. Unghiile false şi bijuteriile în ATI. Conform legislaţiei actuale din România, personalul ATI nu are voie să poarte bijuterii, verighete sau unghii false. Am spus asta public. Sigur că au început tot felul de controale. A început şi o grupare interesantă în zona de social media, care este evident împotriva mea şi care se numeşte ”Nu renunţăm la verighetă”. Eu spun ferm: ”Ba renunţaţi la verighetă sau plecaţi din ATI!”. Pentru că acea verighetă poate omorî un om, pentru că e sursă de depozitare şi de transmitere”, a spus Rogobete.

Ministrul Rogobete a solicitat medicilor să raporteze cazurile de infecţii nosocomiale și să implementeze rapid măsuri corespunzătoare în secţiile afectate.

Ministrul Sănătății a subliniat că, în Germania, se raportează de două ori mai multe infecții nosocomiale decât în România, ceea ce nu înseamnă că situația este mai bună la noi, ci doar că aceste cazuri nu sunt raportate. Alexandru Rogobete i-a îndemnat pe medici să semnaleze orice infecție apărută în secțiile de terapie intensivă și să ia măsuri urgente, precum izolarea pacientului, blocarea internărilor noi și aplicarea unor proceduri stricte de dezinfecție.