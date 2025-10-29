Reforma reală din domeniul sănătății nu poate fi făcută fără o schimbare profundă a modului în care funcționează Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), a afirmat miercuri ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, în cadrul Forumul Inovației în Sănătate. Oficialul a subliniat că sistemul are nevoie de competiție și de surse suplimentare de finanțare.

„Până nu introducem în sistem asiguratori privaţi, până nu introducem în sistem asigurări complementare care să sprijine bugetul de stat şi să aducă bani noi în sănătate, tot ce facem noi aici este cu clepsidra goală”, a spus ministrul.

El a adăugat că „trebuie întoarsă şi trebuie înţeles odată că CNAS nu trebuie să aibă monopol în România pentru asigurările de sănătate, ci că trebuie stimulată concurenţa în zona de asigurări de sănătate dacă vrem să facem cu adevărat reformă”.

Întrebat despre finanțarea sistemului medical, Rogobete a precizat că bugetul alocat sănătății pentru anul viitor nu va fi diminuat.

„Bugetul pentru anul 2026, astăzi, 29 octombrie, vă pot spune că nu va fi mai mic decât bugetul din 2025. Nu am încă alte elemente pentru a vă spune că poate va fi mai mare… Ce vă spun sigur e că nu va fi mai mic”, a explicat acesta.

Ministrul a adăugat că nu dorește să avanseze cifre sau proiecții până la finalizarea evaluării bugetare pe trimestrul al treilea.

„Nu am această siguranţă în momentul de faţă, nu ştiu cum arată evaluarea la trimestrul trei. Deci, nu pot să mă arunc cu aceste cifre şi detalii, pentru că aş fi iresponsabil, chiar dacă poate politic aş da bine.”

Printre proiectele noi anunțate de Rogobete se numără înființarea unui fond de inovație în domeniul sănătății, destinat să susțină accesul rapid la medicamente moderne și terapii inovative.

„Am avut discuţii nenumărate cu Asociația Română a Producătorilor Internaționali de Medicamente şi cu ceilalţi parteneri şi lucrăm acum la un proiect de lege care va fi de fapt cel din pachetul trei pe zona de sănătate”, a spus ministrul.

Potrivit acestuia, noul fond ar urma să fie alimentat din surse multiple: bugetul de stat, fonduri europene și contribuții din partea industriei farmaceutice.

„Ideea de bază este de a realiza la Ministerul Sănătăţii un fond de inovaţie care va putea fi alimentat multisursă… sumele acumulate în acest fond de inovaţie să fie utilizate la accesul timpuriu pentru anumite molecule şi pentru anumite patologii”, a explicat Rogobete.

Ministrul a menționat că acest tip de mecanism funcționează deja în mai multe țări din Uniunea Europeană.