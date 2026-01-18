Ministrul Muncii, Florin Manole, a abordat la Digi 24 problema fraudelor din sistemul de ajutoare pentru persoanele cu dizabilități, afirmând că se aliniază poziției premierului pe acest subiect și că au fost efectuate controale de către corpul de control. El a oferit un exemplu concret, menționând că într-o anumită vamă, unde lucrau 11 angajați cu dizabilități, șase au renunțat deja, iar documentele vor fi transmise săptămâna viitoare la parchet.

Întrebat despre amploarea fraudelor, ministrul Florin Manole a răspuns că, potrivit eșantioanelor verificate în anumite județe, controalele au scos la iveală până la 25% nereguli, precizând însă că aceste rezultate nu pot fi generalizate la nivel național.

„Avem cazurile celebre cu persoanele cu deficiențe grave de vedere care aveau permis de conducere și îl foloseau. După încrucișări de baze de date Agenția pentru Dizabilitate cu Poliția Rutieră au început să renunțe foarte multe dintre ele la dizabilitate, în ghilimele”, a spus el.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat că va fi creat un fond special pentru persoanele cu dizabilități cu nevoi reale, menționând că și premierul susține această inițiativă.

Florin Manole a declarat că, pentru persoanele cu dizabilități care au nevoi reale, este necesar și posibil să fie creat un fond special, inițiativă susținută și de premier. Ministrul a explicat că proiectul va fi prezentat după adoptarea legii bugetului și va permite colectarea fondurilor din taxele plătite de companiile cu peste 50 de angajați, care în prezent se duc în mod general în bugetul de stat, fără o destinație clară.

„Mai mult decât atât pentru oamenii aceștia care au nevoi reale, putem și trebuie să constituim un fond. Și premierul este de acord”. „După legea bugetului de anul acesta voi veni cu proiectul care să înființeze un fond pentru persoanele cu dizabilități care să fie colectat din taxele pe care companiile care au peste 50 de angajați le plătesc acum la bugetul de stat și se duc așa în neant. Se duc în buget în modul general. Se pierd acolo”, a precizat el.

Florin Manole a explicat că fondul va fi alimentat din taxele plătite de companii și va fi folosit pentru a sprijini persoanele cu dizabilități, inclusiv prin facilități care să le permită integrarea pe piața muncii. De asemenea, ministrul a precizat că a solicitat Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă să desemneze o persoană dedicată în fiecare județ pentru coordonarea angajării persoanelor cu dizabilități.