Ministrul Muncii, Florin Manole, a recunoscut într-o intervenție la Digi24 că anul 2026 va fi dificil pentru o mare parte a populației, în special pentru persoanele cu venituri mici. El a explicat că majorarea TVA, inflația și creșterea impozitelor locale vor continua să afecteze nivelul de trai.

Întrebat despre efectele asupra propriei familii, Manole a confirmat că impozitele locale au crescut semnificativ, menționând că soția sa a plătit aproximativ 1.200 de lei pentru o locuință din Chitila, comparativ cu 400–500 de lei anul trecut. Ministrul a subliniat însă că adevărata problemă este presiunea exercitată asupra familiilor cu venituri reduse, nu impactul asupra celor cu venituri mari.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a subliniat că impozitarea progresivă rămâne, în opinia sa, cea mai corectă metodă pentru reducerea inechităților fiscale. El a explicat că actualul sistem aplică presiune egală asupra persoanelor cu venituri foarte diferite, afectând în special categoriile vulnerabile.

Manole a menționat că această măsură este susținută de rapoarte ale Comisiei Europene și ale Băncii Mondiale, însă implementarea ei depinde de o decizie politică în cadrul coaliției de guvernare, unde există opoziție. Totodată, ministrul a subliniat importanța îmbunătățirii colectării taxelor, combaterii evaziunii fiscale și reformării companiilor de stat cu pierderi.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a recunoscut că majorarea TVA a fost resimțită de populație și a contribuit la creșterea inflației. El a precizat că partidul său s-a opus acestei măsuri încă din faza negocierilor inițiale, având în vedere impactul asupra bugetelor reduse.

Referitor la salariul minim, Manole a confirmat că majorarea acestuia va intra în vigoare abia de la jumătatea anului, ca urmare a unei negocieri politice.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat că va propune în cadrul coaliției reluarea schemei de sprijin financiar pentru pensionarii cu venituri reduse, similară celei acordate anul trecut, când aproximativ două milioane de beneficiari au primit în total 800 de lei. Deși valoarea exactă pentru 2026 nu a fost stabilită, ministrul a precizat că obiectivul este menținerea, cel puțin, a nivelului anterior.

Manole a criticat decizia guvernului de a îngheța pensiile, subliniind că inflația afectează în mod deosebit pensionarii cu venituri mici.