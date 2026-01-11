Florin Manole, ministrul Muncii, a explicat la România TV ce se întâmplă cu pensiile și de ce recalcularea lor merge greu. El a spus că principala prioritate a Guvernului este ajutorarea pensionarilor cu venituri mici, care sunt cei mai afectați de scumpiri.

Ministrul a precizat că Guvernul Bolojan a decis, prin primul pachet de măsuri, să înghețe fondul de pensii și că este nevoie de sprijin special pentru pensionarii vulnerabili. În opinia sa, aceștia resimt cel mai puternic creșterea prețurilor și au nevoie urgentă de ajutor.

Florin Manole a cerut înțelegere pentru întârzierile din sistemul public de pensii. El a explicat că la casele de pensii există o lipsă mare de personal deoarece salariile mici nu atrag oameni noi. A menționat că s-au făcut încercări de angajare, dar puțini au acceptat să vină să lucreze.

Potrivit spuselor sale, până când va fi gata un nou sistem informatic, munca angajaților din casele de pensii este esențială și trebuie respectată. El se așteaptă la discuții dificile legate de viitorul buget și de măsurile care ar putea veni în sprijinul pensionarilor. Manole susține că partidul său a fost mereu de partea pensionarilor și că își dorește să rămână principalul lor susținător.

„Guvernul Bolojan a decis, prin pachetul 1, înghețarea fondului de pensii. Avem nevoie de un sprijin pentru cei mai nevoiași dintre pensionari. Poziția ministrului muncii este că trebuie să îi sprijinim pe cei mai vulnerabili. Cred că ei sunt foarte afectați de creșterile de prețuri și au nevoie de sprijin. Trebuie să ne gândim la toți concetățenii noștri. Au existat întârzieri, dar lucrătorii din casele de pensii sunt puțini. Am încercat să aducem oameni, însă nu au vrut să vină; salariile sunt mici. Trebuie să avem înțelegere față de oamenii care lucrează în casele de pensii. Trebuie să avansăm cât mai repede, dar până când vom avea acel soft, vor fi extrem de importanți oamenii care fac acest lucru înainte de calcularea realizată de sistemul informatic. Anticipez că va exista o adevărată luptă, cât de colegială se poate, în legătură cu următoarea lege a bugetului și cu orice măsuri care ar putea fi în sprijinul pensionarilor. Noi am fost mereu, de când există acest partid, principalul aliat al pensionarilor și vrem să rămânem așa”, a declarat Manole.

Regulile de calcul ale pensiilor din România se schimbă semnificativ odată cu aplicarea noii formule introduse în 2025, ale cărei efecte se vor resimți pe deplin în anul 2026. Noile prevederi aduc modificări importante privind sporurile și veniturile care pot fi luate în considerare la stabilirea pensiei, atât pentru cei care urmează să se pensioneze, cât și pentru pensionarii ale căror drepturi vor fi recalculate.

Principala schimbare constă în extinderea bazei de calcul a pensiei. Dacă până acum pensia era determinată în principal pe baza salariului de bază și a sporurilor cu caracter permanent, noile norme prevăd includerea tuturor veniturilor pentru care au fost achitate contribuții de asigurări sociale, indiferent dacă acestea au fost permanente sau ocazionale.

Astfel, în calculul pensiei din 2026 pot fi valorificate mai multe tipuri de sporuri și venituri suplimentare, cu condiția ca acestea să fie dovedite prin documente oficiale. Printre acestea se numără sporurile nepermanente pentru care s-au plătit contribuții, sporurile acordate pentru condiții speciale sau deosebite de muncă, plata orelor suplimentare, primele, premiile și bonusurile acordate legal, precum și alte venituri brute care au fost incluse în baza de calcul a contribuțiilor sociale. Toate aceste sume se adaugă veniturilor permanente și pot contribui la creșterea punctajului total, ceea ce se reflectă într-o pensie mai mare.

Noile reguli permit și recalcularea pensiilor aflate deja în plată. Pensionarii pot beneficia de acest proces dacă dosarul lor conține sau poate fi completat cu adeverințe care atestă sporurile și veniturile suplimentare obținute de-a lungul activității profesionale. Recalcularea poate fi realizată fie din oficiu, fie la cererea pensionarului, în funcție de situație și de existența documentelor justificative necesare.

Un alt element important care influențează nivelul pensiei în 2026 este sistemul punctelor de stabilitate. Acest mecanism se adresează persoanelor care au avut o activitate profesională continuă de cel puțin 25 de ani. Cei care au stagii de cotizare mai lungi beneficiază de puncte suplimentare, ceea ce conduce la majorarea valorii finale a pensiei.