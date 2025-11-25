Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a spus că prin PNRR și prin programul SAFE, Iași va avea șanse mai bune de dezvoltare în următorii ani. El a explicat că s-au deblocat banii necesari pentru finalizarea autostrăzii A7. Potrivit spuselor sale, porțiunea de autostradă dintre Focșani și Pașcani va fi terminată până în vara anului viitor. Tot prin programul SAFE, se va face legătura dintre Pașcani și Siret, dar și o parte din autostrada A8, pe traseul Ungheni – Iași – Pașcani.

Ministrul Finanțelor a menționat că autostrada A7, numită și Autostrada Moldovei, nu mai este finanțată prin împrumuturi, ci prin fonduri nerambursabile, adică bani care nu trebuie returnați. El a spus că acest lucru asigură finalizarea tronsoanelor Focșani – Bacău și Bacău – Focșani până în august 2026. Nazare a afirmat că, până în anul 2030, A7 va fi finalizată până la Pașcani și vor fi realizate legăturile cu A7 și A8.

„Am deblocat fondurile pentru autostrada Moldovei. Autostrada A7 trece de pe zona de împrumut pe fonduri nerambursabile, lucru care nu s-a întâmplat nici la lansarea PNRR. Aceasta garantează finalizarea tronsoanelor Focşani-Bacău şi Bacău-Focşani până în august 2026. Prin PNRR şi SAFE Iaşiul câştigă o garanţie de dezvoltare pentru următorii ani. Dacă facem un exerciţiu pentru 2030, o să avem A7 finalizată până la Paşcani, dar şi cele două legături pe A7 şi A8 vor fi asigurate. Pentru prima oară Moldova securizează sume importante din programele de finanţări. E un semnal bun pentru întreaga regiune”, a zis Nazare la conferinţa de la Iaşi organizată, marţi, de Federaţia pentru Inovare şi Competitivitate Sustenabilă în IMM-uri (FICSIMM), Organizaţia Femeilor Antreprenor (OFA) şi BCR.

Tot marți, specialiștii de la CNAIR și Direcția de Drumuri din Buzău au făcut o verificare preliminară pe autostrada A7, între Focșani și Bacău. Ei au anunțat că s-au făcut pași importanți pentru finalizarea a două tronsoane:

Lotul 1: Focșani – Domnești Târg (35,6 km)

Lotul 2: Domnești Târg – Răcăciuni (38,78 km)

Ei au explicat că această verificare a fost făcută pentru a controla dacă lucrările sunt făcute corect și respectă standardele tehnice. În urma inspecției, au confirmat că proiectul a avansat mult și că aceste bucăți de autostradă sunt tot mai aproape de a fi deschise circulației.

CNAIR a transmis că finalizarea celor două loturi va face traficul mai sigur, va reduce timpul de deplasare și va ajuta la dezvoltarea economică a regiunii Moldova. Potrivit CNAIR, A7 este unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură din România. Pe un sector de 17 km, până la Adjud, se va putea circula până la sfârșitul acestui an. Lotul 2, dintre Domnești Târg și Răcăciuni, este realizat în proporție de 90% și că va fi deschis circulației în anul 2026, conform sursei citate anterior.

Anul viitor, după ce vor fi terminate și celelalte porțiuni ale A7, șoferii vor putea merge pe aproximativ 375 km de autostradă de la București până la Pașcani, folosind A3 și A7, spune CNAIR.