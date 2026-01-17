Irineu Darău a transmis că întâlnirea cu Michael L. Dickerson a fost una aplicată și a vizat extinderea comerțului și a investițiilor dintre România și SUA.

Ministrul a precizat că parteneriatul strategic cu Statele Unite este un atu major pentru România și că obiectivul urmărit este extinderea investițiilor concrete, a locurilor de muncă și a unei infrastructuri economice solide.

„M-am bucurat de o discuţie foarte aplicată cu domnul Michael L. Dickerson, Charge d’Affaires al Ambasadei Statelor Unite la Bucureşti, despre extinderea comerţului şi a investiţiilor dintre România şi SUA. Parteneriatul strategic cu Statele Unite este un atu major pentru România, iar obiectivul nostru este clar: să extindem investiţiile concrete, locurile de muncă şi infrastructura economică solidă”, a scris ministrul pe reţeaua de socializare.

Potrivit lui Irineu Darău, discuția a inclus și pașii considerați necesari pentru îmbunătățirea climatului investițional din România. În același context, ministrul a menționat consolidarea cooperării în domenii strategice, dar și folosirea noilor tehnologii pentru eficientizarea și debirocratizarea statului.

În mesajul său, Darău a subliniat direcția de lucru legată de investiții și dezvoltare economică, insistând asupra importanței unor măsuri care să susțină acest obiectiv.

Întâlnirea ministrului Economiei vine după discuția avută luni de ministrul Apărării, Radu Miruță, cu Michael Dickerson. Conform informațiilor transmise, această întâlnire a avut în vedere subiecte de interes strategic, cu accent pe situația de securitate regională și pe cooperarea în domeniul achizițiilor pentru Apărare.

Ministerul Apărării Naționale a precizat că, în cadrul discuției, au fost abordate subiecte importante pentru ambele părți. Printre acestea s-au aflat situația de securitate regională, stadiul cooperării bilaterale privind achizițiile pentru apărare și oportunități pentru dezvoltări ulterioare, în contextul adaptării constante la provocările actuale și viitoare de securitate.

La întâlnirea de lucru au participat și lideri ai forțelor armate. Au fost menționați reprezentanți ai Forțelor Aeriene ale SUA și șeful Statului Major al Apărării din România, generalul Gheorghiță Vlad.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat că întâlnirea cu Michael L. Dickerson a fost o reconfirmare a legăturii solide dintre România și SUA, partener strategic al României. El a spus că discuțiile au vizat securitatea regională, cooperarea în domeniul apărării și pașii concreți pentru adaptarea la noile provocări.

Radu Miruță a mai transmis că România rămâne un partener activ și de încredere în NATO și că investește conform angajamentelor asumate pentru modernizarea Armatei. Totodată, ministrul a afirmat că România colaborează strâns cu forțele aliate și a menționat importanța sprijinului constant al SUA în această direcție.