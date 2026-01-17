Ilie Bolojan: Prioritatea României în 2026 este să nu piardă fondurile din PNRR
Premierul Ilie Bolojan a subliniat, de la Botoșani, că cel mai important obiectiv de investiții al României în acest an este absorbția celor zece miliarde de euro din PNRR, respectiv finalizarea proiectelor până în august pentru a nu pierde granturile și pentru ca împrumuturile să fie valorificate complet.
„Pentru România, cel mai important capitol de investiții anul acesta este să absorbim cele zece miliarde de euro din PNRR pentru care trebuie finalizată absorbția până în august, în așa fel încât să nu pierdem banii care sunt sub formă de grant, iar contractele care sunt sub formă de împrumut să aibă finalitate”, a declarat Ilie Bolojan, aflat la Botoșani.
Premierul a discutat cu autoritățile județene mai multe subiecte, inclusiv legate de conectivitatea zonei de nord-est a României la rețeaua de autostrăzi. Recent, Comisia Europeană a aprobat Programul SAFE pentru România, care alocă 4,3 miliarde de euro pentru cele două capete de autostradă. Alte teme abordate au vizat proiectele de investiții, inclusiv cele din cadrul programului Anghel Saligny și PNRR.
Ilie Bolojan: Reduceri de taxe și măsuri pentru eficientizarea administrației locale
Premierul Ilie Bolojan a declarat că a discutat despre reducerile recente aplicate în administrația locală, taxele locale și alte blocaje administrative, precum și despre măsurile prin care Guvernul poate sprijini funcționarea eficientă a administrației.
„Am discutat despre măsurile care au fost luate în ultima perioadă privitoare la reducerile din administrația locală, taxele locale și alte probleme care țin de blocaje în administrație și de măsuri prin care Guvernul poate să susțină buna funcționare a administrației.
De asemenea, unul dintre aspectele discutate a fost un posibil proiect pentru viitoarea perioadă de finanțare, de susținere după modelul Regiunii de sud-est a unui proiect de investiții teritoriale integrate în așa fel încât zona de nord-est a României să beneficieze de investiții suplimentare care să creeze condiții de dezvoltare”, a mai declarat premierul Ilie Bolojan
