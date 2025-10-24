Întâlnirea a urmat celei din 29 septembrie 2025, când au fost prezentate principalele direcții de reformă instituțională.

„Conducerea Ministerului Afacerilor Interne a continuat miercuri seria consultărilor instituţionale cu organizaţiile sindicale reprezentative din cadrul MAI, în cadrul unei noi întâlniri de lucru dedicate procesului de reconfigurare structurală şi funcţională a ministerului şi a instituţiilor aflate în subordine”, transmite MAI.

Agenda discuțiilor a cuprins teme precum reconfigurarea structurală a MAI și a instituțiilor subordonate, proiectul pentru siguranța rutieră, optimizarea intervențiilor la apelurile 112 și gestionarea situației de la frontieră în contextul aderării României la spațiul Schengen și al măsurilor împotriva migrației ilegale.

În cadrul consultărilor, conducerea ministerului a reiterat angajamentul pentru un proces transparent și etapizat, bazat pe evaluarea atribuțiilor și competențelor structurilor MAI, vizând eliminarea suprapunerilor și creșterea eficienței instituționale.

Ministrul a subliniat că niciun angajat nu va fi disponibilizat ca urmare a reconfigurării, iar dimensionarea personalului va urmări întărirea structurilor operative și eficientizarea celor de suport.

„Orice măsură care ar putea avea impact asupra personalului va fi anunțată public de către mine, în mod transparent. Până în acest moment nu s-a luat nicio decizie care să afecteze personalul din MAI.”, a spus ministrul Predoiu.

MAI a stabilit termenul de 29 octombrie pentru transmiterea propunerilor din partea organizațiilor sindicale, urmând ca reconfigurarea să fie finalizată până la 15 decembrie 2025.

Proiectul va fi însoțit permanent de consultări cu partenerii sociali și structurile din teren, iar forma finală va fi supusă evaluării Guvernului și Parlamentului.

Ministerul Afacerilor Interne își reafirmă angajamentul pentru un dialog social deschis, transparent și constructiv, bazat pe respect reciproc și pe obiectivul comun al modernizării instituției în beneficiul cetățeanului.