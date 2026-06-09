Dragoș Pîslaru schimbă abordarea privind Legea salarizării: ce propune după refuzul sindicatelor

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a anunțat că va organiza o sesiune live pe Facebook dedicată proiectului Legii salarizării unitare. Inițiativa vine după ce forma propusă a fost respinsă de o parte dintre organizațiile sindicale și a generat discuții aprinse la nivelul sistemului bugetar.

Noul proiect legislativ, publicat de Ministerul Muncii, se află într-o etapă de negociere intensă cu partenerii sociali. Documentul urmărește înlocuirea vechii Legi-cadru nr. 153/2017 și reconfigurarea întregului sistem de salarizare din sectorul public.

Proiectul propune reducerea dezechilibrelor existente prin introducerea unor grile noi, coeficienți actualizați și un calendar etapizat de aplicare. De asemenea, este prevăzută o creștere a anvelopei salariale totale cu aproximativ 8 miliarde de lei.

Structura noii ierarhii se bazează pe redefinirea funcțiilor de referință și a treptelor profesionale din sistemul bugetar. Măsurile sunt discutate în paralel cu reprezentanții sindicatelor, în condițiile în care divergențele privind aplicarea reformei s-au accentuat.

Proiectul a generat proteste în mai multe sectoare, inclusiv în Sănătate și Justiție. Sindicaliștii din domeniul medical au declanșat greve de protest, invocând nemulțumiri legate de noile grile de salarizare.

De asemenea, judecătorii de la Curtea de Apel București s-au reunit pentru a discuta posibilitatea suspendării activității în instanțe, criticând prevederile propuse. În același context, premierul desemnat, Eugen Tomac, și-a exprimat dezacordul față de majorarea veniturilor doar pentru anumite categorii de bugetari.

În acest cadru, ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a transmis că procesul legislativ trebuie deschis participării publice, susținând implicarea directă a cetățenilor în formularea propunerilor.

„O lege de salarizare nu se scrie doar de către un minister sau doar în consultări cu anumite sindicate. Fiecare cetățean trebuie să aibă dreptul să poată contribui. În consecință, am decis să deschid dialogul către întreaga societate și voi fi primul ministru al Muncii care răspunde direct în fața cetățenilor”, a scris Dragoș Pîslaru pe contul său de socializare.

Ministrul anunță organizarea unei sesiuni live joi, la ora 15:00, pe Facebook, dedicată proiectului legii salarizării unitare. Cetățenii sunt invitați să trimită întrebări și sugestii prin comentarii, mesaj privat sau e-mail, la adresa cabinet.ministru@mmuncii.gov.ro. Oficialul subliniază că legea trebuie dezbătută public, nu „ascunsă la sertar”, și afirmă că procesul de elaborare va implica întreaga societate.