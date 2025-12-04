Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat că lipsa protecției legale în cazul muncii pe platforme expune lucrătorii la abuzuri și vulnerabilitate. Acesta a precizat că este în pregătire un proiect de lege care să stabilească reguli clare și drepturi pentru persoanele care activează în acest sector.

Florin Manole a arătat că, în urma ultimelor verificări, au fost identificate 1.071 de persoane care prestau muncă fără forme legale, majoritatea în domeniul ride-sharing. Cele mai multe cazuri au fost descoperite în județele Timiș și Cluj.

„Munca fără protecție e abuz și vulnerabilitate! De aceea, pregătim un proiect de lege pentru a reglementa munca pe platforme. Pentru ca oamenii să aibă drepturi, pentru ca regulile să fie transparente și să nu mai poată fi ocolită legea. La ultimele verificări, 1.071 de persoane au fost depistate muncind fără forme legale. 692 în Timiș și 254 în Cluj, majoritatea în zona ride-sharing, un sector care trăiește între nevoia de servicii și lipsa regulilor clare”, a declarat ministrul Muncii, Florin Manole.

Inspecția Muncii a anunțat rezultatele campaniei de control desfășurate în perioada 24–28 noiembrie 2025, care a vizat atât relațiile de muncă, cât și securitatea și sănătatea în muncă.

În total, au fost efectuate 2.634 de controale, dintre care 1.617 în domeniul relațiilor de muncă și 1.017 în domeniul securității și sănătății în muncă. Acțiunea a vizat identificarea muncii nedeclarate și a altor încălcări ale legislației muncii.

În urma controalelor, inspectorii de muncă au aplicat 1.628 de sancțiuni, constând în amenzi și avertismente. Valoarea totală a amenzilor se ridică la 5.677.100 de lei.

Cele mai mari sancțiuni, în valoare de 4.736.100 de lei, au fost aplicate pentru nereguli din domeniul relațiilor de muncă, diferența de 941.000 de lei fiind aferentă abaterilor constatate în domeniul securității și sănătății în muncă.

Combaterea muncii nedeclarate a reprezentat unul dintre obiectivele principale ale campaniei. Inspectorii au identificat 1.071 de persoane care lucrau fără forme legale, dintre care 946 în zona ride-sharing.

Distribuția teritorială arată că 692 de persoane au fost depistate în județul Timiș, iar 254 în județul Cluj. Munca nedeclarată rămâne principala neconformitate identificată în domeniul relațiilor de muncă, alături de nerespectarea timpului de muncă și de odihnă.

În domeniul SSM, inspectorii au aplicat 1.003 sancțiuni, dintre care 150 de amenzi și 853 de avertismente. Printre cele mai frecvente probleme identificate se numără instruirea necorespunzătoare a lucrătorilor, lipsa echipamentelor de protecție, neefectuarea controalelor medicale periodice și deficiențe în gestionarea substanțelor periculoase.

Au mai fost constatate neactualizarea instrucțiunilor proprii de SSM și lipsa documentelor de securitate pentru agenții chimici utilizați la locul de muncă.

Ca urmare a riscului iminent de accidentare, inspectorii de muncă au dispus oprirea din funcțiune a șapte echipamente de muncă și sistarea unui loc de muncă.

Echipamentele oprite includ instalații de ridicat, compresoare, cazane și motostivuitoare care nu respectau prescripțiile tehnice ale ISCIR.

Pentru toate neregulile identificate, au fost dispuse 3.130 de măsuri de remediere, dintre care 2.002 în domeniul relațiilor de muncă și 1.128 în domeniul securității și sănătății în muncă.

Inspectorul general de stat adjunct, Mihai Uca, a declarat că rezultatele campaniei arată necesitatea continuării controalelor, în special în sectoarele cu risc ridicat, subliniind că protejarea drepturilor lucrătorilor și siguranța la locul de muncă rămân priorități.