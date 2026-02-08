Se reduce birocrația când vine vorba despre exploatarea zăcămintelor de minerale rare, anunță ministrul Mediului. Aceste exploatări vor respecta pe viitor reguli europene de mediu revizuite, mai flexibile din punct de vedere birocratic.

Diana Buzoianu a explicat că la nivelul Uniunii Europene există deja atât cadrul legislativ, cât și resurse financiare alocate pentru astfel de proiecte, considerate strategice din mai multe perspective.

Potrivit unei informații publicate de Digi24, compania canadiană Leading Edge Materials a identificat zăcăminte importante de minerale rare într-un perimetru de aproximativ 25 de kilometri pătrați din Munții Apuseni, pe teritoriul județelor Bihor și Arad.

Întrebată despre modul în care vor fi valorificate aceste resurse, Diana Buzoianu a precizat că responsabilitatea coordonării procesului de exploatare revine Ministerului Economiei, instituție care are în subordine activitățile din domeniul minier.

Ministerul Mediului va avea, însă, rolul de a verifica respectarea strictă a prevederilor de mediu pe tot parcursul proiectelor.

Ministrul Mediului a explicat pentru B1 TV că la nivel european există de mai mult timp o dezbatere privind extracția mineralelor rare, în urma căreia au fost alocate fonduri dedicate.

De asemenea, regulamentele europene includ soluții pentru ecologizarea haldelor și iazurilor de decantare, prin tehnologii care permit extragerea metalelor rare chiar din aceste depozite, existând și în România situații unde astfel de metode ar putea fi aplicate.

„Pe partea de mediu, noi va trebui să ne asigurăm că prevederile la nivel de mediu, sigur, sunt respectate. Știm deja că la nivel european avem o discuție de mai mult timp în care au fost deja alocate resurse financiare pentru a fi extrase aceste minerale rare. Avem deja regulamente europene care vorbesc despre halde, de exemplu, care ar putea să fie ecologizate prin folosirea acestor metode de a extrage de fapt metalele rare. Avem situații în România în care putem să ecologizăm astfel de iazuri cu astfel de metode”, a explicat Diana Buzoianu pentru postul TV.

Diana Buzoianu a subliniat că mineralele rare sunt considerate resurse critice atât din perspectiva securității naționale, cât și din cea economică.

În acest context, România ar putea dezvolta o piață de desfacere internă în jurul acestor materiale, cu beneficii economice semnificative.

„Putem să creăm aici, în România, o piață de desfacere pe zona aceasta. Deci din perspectivă de mediu noi va trebui să ne uităm că sunt respectate, într-adevăr, prevederile”, a afirmat Buzoianu.

Ministrul Mediului a mai arătat că regulile de mediu au fost îmbunătățite la nivel european tocmai pentru a reduce birocrația și a permite demararea mai rapidă a exploatărilor, fără a renunța însă la procedurile obligatorii.

Regulile UE „au fost îmbunătățite, în sensul de a nu mai fi atât de multă birocrație, ca să poată să fie făcută mai rapid această exploatare”, a adăugat Diana Buzoianu.

Ea a concluzionat că întregul proces va fi derulat strict conform regulamentelor europene negociate și aflate în vigoare.