După debutul din 2025, organizatorii anunță o ediție extinsă, cu invitați internaționali și o prezență mai puternică în spațiul orașului.

Pe parcursul a cinci zile, FOMO își propune să aducă laolaltă antreprenori mici și mijlocii, fondatori de startup-uri, profesioniști din industriile creative și freelanceri, într-un context care combină teme actuale de business, de la finanțe și marketing la AI, content creation și remote work, cu experiențe culturale, sociale și de wellbeing.

Printre speakerii anunțați se numără Mika Häkkinen, care va vorbi despre performanță, disciplină și mindset-ul din sportul de elită.

Chris Do, fondatorul platformei The Futur, una dintre cele mai influente voci globale în branding, design și antreprenoriat creativ, va ajunge și el la București cu această ocazie.

Din listă mai fac parte Codie Sanchez, fondatoarea Contrarian Thinking și autoarea bestsellerului „Main Street Millionaire”, cunoscută pentru abordarea neconvențională a investițiilor.

Lista este completată de Tonya Mas, antreprenor și strategist de marketing creativ, specializată în branduri culturale dedicate Gen Z.

„FOMO continuă să răspundă unei nevoi reale: aceea de a aduce la aceeași scenă antreprenori și profesioniști care împărtășesc din experiența lor. Prin FOMO, ne dorim să creăm contextul ca participanții să poată fi curioși și să învețe, într-un mediu safe, cu feeling de comunitate și cu sens”, a declarat Robert Graur, Co-Fondator și Creative Director MO – Modern Owners.

Potrivit acestuia, ediția din 2026 păstrează ADN-ul de festival urban, dar vine cu un conținut mai amplu și o deschidere mai mare către publicul internațional.