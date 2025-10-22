Mihai Daraban a explicat că aproape toate firmele din România sunt private și că doar un număr redus de societăți aparțin statului. În opinia sa, majorarea salariului minim reprezintă o „sperietoare” pentru antreprenori, deoarece responsabilitatea financiară cade exclusiv asupra lor.

El a arătat că din peste 917.000 de firme care au depus bilanțul, doar aproximativ 1.460 sunt societăți de stat, ceea ce înseamnă că 99% din mediul de afaceri este privat. În acest context, a subliniat că presiunea creșterii salariului minim revine aproape în totalitate companiilor private.

Potrivit acestuia, statul își dorește majorarea salariului minim pentru a încasa taxe mai mari. El a explicat că atunci când salariile cresc, și impozitele aferente se majorează, ceea ce arată, în opinia sa, că este vorba mai degrabă de o măsură fiscală mascată decât de una socială.

Mihai Daraban a susținut că autoritățile ar trebui să fie mai transparente atunci când justifică o asemenea decizie. El a considerat că statul ar trebui să recunoască deschis dacă scopul principal al măsurii este creșterea încasărilor bugetare, nu îmbunătățirea nivelului de trai. Daraban a adăugat că majoritatea patronilor doresc, oricum, să-și păstreze angajații și să le ofere venituri mai bune, dar fără constrângeri impuse administrativ.

„Pentru ei (n.r.: antreprenori) este, categoric, o sperietoare. Hai să o luăm altfel. Domnule, mai sunt doar 1.460 de societăți de stat în România din 917.881 care au depus bilanțul. Aproape toate firmele, 99%, sunt companii private. Deci toată presiunea asta de salariu minim o pui, până la urmă, pe societățile private. De ce? Pentru că statul vrea să ia taxe mai mari. Normal, au un salariu mai mare, taxele aferente sunt mai mari. Adică, iar e un populism … ‘domnule, trebuie mărit nivelul de trai’. Toată lumea, orice patron vrea să crească salariul, orice patron vrea să-și țină oamenii, dar nu îi pune pistolul la cap. Nu-i pune pistol la cap … Iar, din nou, puțină lipsă de transparență. Spune domne’, vreau să fie salariul minim nu știu cât, pentru că vrem cota de impozitare să fie mai mare. Hai să vă spunem pe șleau. Adică, ce să vă zic, iar lipsă de transparență”, a explicat Daraban la B1 TV.

Președintele Camerei de Comerț și Industrie a comentat și declarațiile făcute de Sorin Grindeanu, potrivit cărora România ar putea fi sancționată dacă nu majorează salariul minim. Daraban a spus că situația i se pare similară cu cea din perioada PNRR, când autoritățile române au fost presate să închidă minele de cărbune pentru a evita sancțiuni europene.

El a afirmat că statul ar trebui să explice clar Comisiei Europene care sunt limitele reale ale economiei și să nu accepte măsuri ce pot afecta mediul privat. În opinia sa, Guvernul nu ar trebui să „îngenuncheze mediul de afaceri” doar pentru a respecta cerințe administrative impuse de la Bruxelles.

„Cam așa ni s-a spus și atunci cu PNRR-ul, cu închiderea capacităților din zona de cărbune, nu? Că ‘domne, riscăm sancțiuni dacă nu le închidem’. Și aici este același lucru, adică trebuie explicat, până la urmă, și la Bruxelles. Dom’le, ce se poate, se poate face, ce nu se poate, nu se poate. Până la urmă, îngenunchem mediul de business?”, a mai spus președintele Camerei de Comerț și Industrie.

Mihai Daraban a subliniat că problema principală a economiei românești nu este salariul minim, ci lipsa forței de muncă active. El a spus că statul ar trebui să se concentreze pe extinderea bazei de impozitare prin atragerea în câmpul muncii a celor aproximativ 3 milioane de persoane apte de muncă, dar inactive.

Președintele Camerei de Comerț și Industrie a adăugat că ar trebui găsite soluții pentru ca românii să ocupe locurile de muncă vacante, în loc ca acestea să fie acoperite de muncitori străini. În opinia sa, stimularea angajării și crearea unui mediu economic predictibil sunt singurele soluții sustenabile pentru creșterea veniturilor, nu impunerea de taxe și salarii minime crescute prin decizie politică.

„Până la urmă, statul trebuie să mizeze pentru o bază mai largă de impozitare. Hai să vedem cum îi aducem pe circa 3 milioane care sunt prin România apți de muncă și nu muncesc. Aici este, cred că, challenge-ul mare, că ne mirăm că umblă cu bicicleta și motoreta prin oraș din alte naționalități. Haideți să vedem cum îi punem pe ai noștri la treabă, cum ocupăm căsuțele goale.”, a mai spus Mihai Daraban.