Potrivit specialistului Mihaela Bilic, coliva nu ar trebui considerată un „desert” în sensul obișnuit al cuvântului. Mihaela Bilic explică atât semnificația culturală a colivei, cât și impactul său nutrițional, atrăgând atenția asupra valorii calorice ridicate a preparatului.

Nutriționistul subliniază că, pentru cei care consumă coliva ca pe un simplu desert, aceasta poate avea un conținut caloric echivalent cu cel al unui tort întreg, ceea ce poate influența semnificativ aportul zilnic de calorii. În acest context, Bilic recomandă moderație, amintind că, pe lângă valoarea simbolică, coliva este un aliment dens energetic, ce trebuie consumat cu prudență.

Nutriționistul Mihaela Bilic a detaliat compoziția și valoarea calorică a colivei, atrăgând atenția asupra faptului că acest preparat tradițional nu poate fi considerat un desert dietetic. „Coliva este o fiertură de grâu decorticat (arpacaș), îndulcită cu zahăr sau miere și completată cu miez de nucă, coajă de lămâie, stafide și rom. Arpacașul conține 75% amidon, iar pentru ca coliva să se lege, se folosesc aproximativ 500 g de zahăr la 1 kg de arpacaș fiert. În plus, adăugarea miezului de nucă crește semnificativ aportul caloric, astfel că, în final, coliva ajunge să aibă un conținut caloric similar cu cel al unui tort. Noroc că nu o consumăm prea des”, a explicat Bilic într-un mesaj postat online.

Specialistul subliniază că, dincolo de aspectul caloric, coliva trebuie privită cu respect și evlavie, ca semn de cinstire a memoriei celor care nu mai sunt. Grâul și nuca din compoziție au, de asemenea, o semnificație simbolică, conectând consumatorii cu energia vitală a pământului, cu viața și moartea, adăugând o dimensiune spirituală preparatului tradițional românesc.