Taxele și impozitele mai mari duc la un val de radieri pe final de an! Teama de impozite mai mari îi determină pe tot mai mulți români să renunțe la autoturismele pe care nu le mai folosesc.

Începând de anul viitor, calculul taxei auto nu va mai ține cont doar de capacitatea cilindrică, ci și de nivelul de poluare, ceea ce va duce la creșteri semnificative, mai ales pentru mașinile vechi.

În județul Timiș, fenomenul a luat amploare într-un timp foarte scurt. În doar câteva zile, numărul radierilor a ajuns la nivelul înregistrat, de obicei, într-o lună întreagă – 1.300 de radieri.

La Timișoara, ghișeele Serviciului Public Comunitar Regim Permise și Înmatriculări funcționează la capacitate maximă, iar oamenii stau la coadă pentru a scăpa de costuri viitoare pe care le consideră greu de suportat, transmite ProTV.

Mulți proprietari spun că decizia vine din dorința de a reduce cheltuielile. Familiile care aveau două sau chiar mai multe autoturisme aleg acum să păstreze doar unul.

Pentru o mașină cu motor mediu, impozitul anual ar urma să crească de la câteva zeci de lei la peste 200 de lei, o sumă considerată excesivă de mulți contribuabili.

Datele oficiale arată clar amploarea situației: dacă în decembrie anul trecut erau radiate puțin peste o mie de autoturisme în tot județul Timiș, în prezent s-a ajuns la câteva mii într-o singură lună, iar autoritățile estimează că numărul va continua să crească până la finalul anului.

Același trend se observă și în alte zone ale țării. În județul Gorj, serviciile de înmatriculări se confruntă zilnic cu cereri de radiere, motiv pentru care a fost deschis un ghișeu dedicat exclusiv acestui tip de solicitări, pentru a nu bloca alte operațiuni administrative.

De la 1 ianuarie, noul sistem de impozitare va introduce un calcul mai complex, bazat pe principiul „poluatorul plătește”, aliniat normelor europene. Astfel, autoturismele mai vechi și mai poluante vor fi cele mai afectate de majorări.

Mașinile radiate sunt scoase definitiv din circulație și ajung, în cele mai multe cazuri, la centre de dezmembrări. Pentru mulți proprietari, aceasta pare singura soluție rezonabilă în fața noilor taxe.