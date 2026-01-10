Modelele mai vechi de mașini de spălat foloseau, în general, o cuvă formată din două jumătăți prinse cu șuruburi. Acest tip de construcție permitea desfacerea relativ ușoară a ansamblului. Tamburul era montat pe rulmenți care puteau fi accesați separat. Dacă rulmenții se uzau, tehnicianul putea înlocui doar piesele respective la un cost relativ mic.

În acest tip de design, simeringul și rulmenții erau considerați consumabile. Costurile de reparație erau moderate, iar intervenția nu necesita schimbarea întregii cuve. În multe cazuri, o mașină de spălat putea funcționa zece sau chiar cincisprezece ani cu reparații periodice.

Accesul la piese de schimb era mai simplu, iar operațiunea era cunoscută în majoritatea service-urilor de specialitate.

Cuvă sigilată înseamnă, în practică, un ansamblu sudat sau lipit din fabrică. Cele două jumătăți ale cuvei nu mai sunt prinse cu șuruburi, ci sunt unite permanent. În multe cazuri, îmbinarea este realizată prin sudură cu ultrasunete sau prin lipire industrială. Acest lucru face imposibilă desfacerea fără distrugerea carcasei.

Rulmenții sunt integrați în ansamblul cuvei. Atunci când aceștia se uzează, producătorul nu prevede înlocuirea lor separată. Soluția oficială este schimbarea întregului ansamblu de cuvă cu tot cu tambur.

Această piesă este una dintre cele mai scumpe componente ale mașinii de spălat. Costul ei, împreună cu manopera, ajunge frecvent foarte aproape de prețul unui aparat nou. În această situație ești practic determinat să cumperi un aparat nou dacă produsul a ieșit din garanție. În plus, problema poate apărea și la modele extrem de scumpe.

Criticii designului modern susțin că, în lipsa unor reguli clare, producătorii pot continua să fabrice produse dificil de reparat, ceea ce poate reduce autonomia consumatorului și poate genera mai multe deșeuri.

Un motiv invocat de producători este reducerea costurilor de fabricație. O cuvă sudată se produce mai rapid și necesită mai puține componente. De asemenea, designul este mai rigid și poate reduce vibrațiile în anumite condiții. Un alt argument este eficiența energetică și etanșeitatea mai bună.

Totuși, acest tip de construcție reduce semnificativ posibilitatea reparațiilor clasice. În lipsa accesului la rulmenți, durata de viață practică a mașinii ajunge să fie limitată de această componentă. Rulmenții sunt supuși uzurii normale, mai ales la utilizare frecventă.

În cazul cuvei demontabile, defectarea rulmenților nu afecta restul aparatului. Reparația era localizată și predictibilă. La cuva sigilată, același defect implică înlocuirea unei piese majore. Din punct de vedere tehnic, problema este aceeași, dar soluția diferă complet.

Mașinile cu cuvă deschisă permit intervenții repetate pe parcursul vieții produsului. Cele cu cuvă sigilată sunt proiectate să funcționeze fără intervenții interne până la apariția unei defecțiuni majore. După acel moment, reparația devine dificilă sau neeconomică.

Majoritatea producătorilor europeni și americani cunoscuți folosesc în prezent cuve sigilate la modelele de volum. Surprinzător sau nu, „trendul” a apărut cam în aceeași perioadă, într-un interval scurt de timp, la majoritatea acestor producători.

Există însă și excepții, în special la unele modele asiatice sau la branduri orientate spre reparabilitate.

Din păcate, aceste diferențe nu sunt întotdeauna vizibile pentru cumpărător la momentul achiziției. Informațiile despre tipul cuvei nu sunt afișate clar în fișele tehnice. Din această cauză, consumatorii află adesea acest detaliu abia atunci când apare o defecțiune.