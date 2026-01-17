María Corina Machado afirmă că își va conduce țara „când va veni momentul potrivit”, arătând că este conștientă de situația dificilă din Venezuela și de rolul ei în opoziție.

Între timp, o echipă de salvare cu sediul în Statele Unite, Grey Bull Rescue, a publicat imagini care surprind operațiunea de extragere a liderului opoziției din Venezuela în luna trecută. Videoclipul arată momentul în care Machado a părăsit țara pe mare după aproape un an petrecut în ascuns, fiind preluată de echipa de salvare pe mare și condusă către un punct de întâlnire în Marea Caraibelor în cadrul operațiunii „Golden Dynamite”.

Acolo, María Corina Machado a fost transferată pe o altă ambarcațiune, unde a fost preluată de fondatorul organizației Grey Bull, specializată în salvări și evacuări, împreună cu veteranul forțelor speciale Bryan Stern și echipa sa.

Machado: ”Sunt María Corina Machado. Sunt în viaţă. Sunt în siguranţă şi sunt foarte recunoscătoare echipei Grey Bull”.

Operațiunea a durat aproape 16 ore şi s-a desfăşurat în cea mai mare parte noaptea.

Maria Corina Machado, lidera opoziției venezuelene: ”Valurile erau foarte înalte, peste 2 metri, și era un vânt puternic, iar noi ne-am pierdut pe ocean. Am pierdut semnalul GPS, telefonul prin satelit s-a oprit din funcțiune, iar antena Starlink nu a funcționat, toate în același timp”.

La începutul lunii decembrie, María Corina Machado a părăsit Venezuela în secret, după ce a stat ascunsă aproape un an, pentru a putea participa la ceremonia de decernare a Premiului Nobel pentru Pace în Norvegia. În timpul evacuării, ea a navigat cu o barcă până într-un punct din Marea Caraibelor, unde a fost preluată de fondatorul organizației Grey Bull și de veteranul forțelor speciale Bryan Stern, împreună cu echipa acestuia, înainte de a continua călătoria către Norvegia.