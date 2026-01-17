María Corina Machado ar putea fi prima femeie președinte. Imagini cu fuga dramatică din Venezuela
María Corina Machado afirmă că își va conduce țara „când va veni momentul potrivit”, arătând că este conștientă de situația dificilă din Venezuela și de rolul ei în opoziție.
Între timp, o echipă de salvare cu sediul în Statele Unite, Grey Bull Rescue, a publicat imagini care surprind operațiunea de extragere a liderului opoziției din Venezuela în luna trecută. Videoclipul arată momentul în care Machado a părăsit țara pe mare după aproape un an petrecut în ascuns, fiind preluată de echipa de salvare pe mare și condusă către un punct de întâlnire în Marea Caraibelor în cadrul operațiunii „Golden Dynamite”.
Acolo, María Corina Machado a fost transferată pe o altă ambarcațiune, unde a fost preluată de fondatorul organizației Grey Bull, specializată în salvări și evacuări, împreună cu veteranul forțelor speciale Bryan Stern și echipa sa.
Machado: ”Sunt María Corina Machado. Sunt în viaţă. Sunt în siguranţă şi sunt foarte recunoscătoare echipei Grey Bull”.
Operațiunea a durat aproape 16 ore şi s-a desfăşurat în cea mai mare parte noaptea.
Maria Corina Machado, lidera opoziției venezuelene: ”Valurile erau foarte înalte, peste 2 metri, și era un vânt puternic, iar noi ne-am pierdut pe ocean. Am pierdut semnalul GPS, telefonul prin satelit s-a oprit din funcțiune, iar antena Starlink nu a funcționat, toate în același timp”.
La începutul lunii decembrie, María Corina Machado a părăsit Venezuela în secret, după ce a stat ascunsă aproape un an, pentru a putea participa la ceremonia de decernare a Premiului Nobel pentru Pace în Norvegia. În timpul evacuării, ea a navigat cu o barcă până într-un punct din Marea Caraibelor, unde a fost preluată de fondatorul organizației Grey Bull și de veteranul forțelor speciale Bryan Stern, împreună cu echipa acestuia, înainte de a continua călătoria către Norvegia.
Trump nu o susține
Reporter: Ați acceptat medalia Nobel a Mariei Machado. Ce intenționați să faceți cu ea? Și de ce ați vrea premiul Nobel al altcuiva?
Trump: ”Ei bine, mi-a oferit-o ea. Mi s-a părut foarte drăguț. A spus: „Știi, ai încheiat opt războaie, și nimeni nu merită acest premiu mai mult decât tine în istorie.” Și mi s-a părut un gest foarte frumos. Apropo, cred că este o femeie deosebită și vom mai vorbi”.
Totuși, Trump a refuzat să o susțină pe Machado ca viitor lider al Venezuelei, argumentând că „nu are suficient sprijin intern”— în pofida faptului că opoziţia susține că a câștigat alegerile extrem de contestate din 2024.
În schimb, Washingtonul colaborează cu președinta interimară, Delcy Rodríguez, cea care a fost anterior vicepreședintă a lui Maduro. Trimis de Trump, directorul CIA a avut o întâlnire de două ore cu Rodríguez pentru … a construi încredere și comunicare între cele două țări”, potrivit unui oficial american.
Machado: ”Cred că există o misiune de îndeplinit și că vom transforma Venezuela în acest ținut al harului și cred că voi fi aleasă președintă a Venezuelei, la momentul potrivit, și că voi fi prima femeie care va deține această funcție”.
