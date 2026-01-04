Cariera cinematografică a regretatului actor a început la sfârșitul anilor 1960 și a fost recunoscut mai ales pentru rolul cerșetorului din Kung Fu Hustle (2004), după ce interpretase anterior un cerșetor în King of Beggars (1992).

Cheung-yan a fost membru al celebrei familii Yuen din Hong Kong, fiind fiul actorului și maestrului de arte marțiale Yuen Siu-tien, care a colaborat cu actori precum Jackie Chan. Frații săi, Yuen Woo-ping și Yuen Shun-yi, sunt, de asemenea, cunoscuți pentru activitatea lor în domeniul coregrafiei de arte marțiale, actorie și cascadorii, toți fiind instruiți de la o vârstă fragedă în arte marțiale de tatăl lor.

În anii 1990 și 2000, Cheung-yan a lucrat în Hollywood, coregrafiind scene de luptă pentru filme precum Charlie’s Angels, Daredevil și The Matrix. A fost nominalizat de patru ori la Hong Kong Film Award pentru Cel Mai Bun Coregraf de Acțiune, câștigând premiul în 1992 pentru Once Upon a Time in China. De asemenea, a fost nominalizat la cea de-a 30-a ediție a Golden Horse Awards pentru Tai Chi Master, potrivit informațiilor publicate de The Sun.

Chiar și în ultimele sale luni, în ciuda problemelor de sănătate, Cheung-yan a rămas activ în industria filmului, fiind fotografiat în 2025 lucrând la Red Wedding Dress folosind un scaun cu rotile. Înmormântarea sa va avea loc în Hong Kong în luna februarie.

De asemenea, în aceeași perioadă, a fost anunțată moartea comicului John Mulrooney, la vârsta de 67 de ani. Acesta a fost găsit decedat pe 29 decembrie în locuința sa din Coxsackie, New York, decedarea fiind bruscă. Mulrooney a fost cunoscut pentru gazduirea emisiunii The Late Show de la Fox în 1987, după ce Joan Rivers a fost concediată, și pentru Comic Strip Live între 1989 și 1990. În 1989, a apărut în filmul Great Balls of Fire și a interpretat un talk show host într-o producție care i-a avut în distribuție pe Dennis Quaid, Winona Ryder și John Doe.

Astfel, regretatul actor a avut o influență semnificativă în cinematografia de acțiune, combinând abilitățile de actorie cu expertiza în coregrafia artelor marțiale. Contribuțiile sale au inspirat atât filmele din Hong Kong, cât și producțiile hollywoodiene, lăsând o moștenire durabilă în industria cinematografică și în comunitatea artiștilor de arte marțiale.