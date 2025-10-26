Mai Sandu a subliniat că autoritățile de la Chișinău cunosc deja, în mare parte, reformele necesare pentru alinierea la standardele europene și vor continua implementarea acestora, indiferent de stadiul formal al procesului de aderare.

”Corect ar fi ca ambele ţări să treacă la următoarea etapă, pentru că aşa spune Uniunea Europeană. Este un proces meritocratic”, a subliniat Maia Sandu.

Într-un interviu acordat postului Rock FM, Maia Sandu a fost întrebată despre parcursul Republicii Moldova către Uniunea Europeană și despre posibilitatea unei integrări parțiale, fără drept de veto, atât pentru Moldova, cât și pentru Ucraina.

”Nu a abordat nimeni, nu e acest subiect, nu am avut aceste discuţii. Bineînţeles, noi ne dorim să reuşim să ajungem membru cu drepturi depline. Noi suntem la etapa la care trebuie să începem următoarea etapă de negocieri. Această etapă este blocată de refuzul Ungariei în raport cu Ucraina, dar noi ştim în mare parte care sunt reformele pe care trebuie să le facem şi indiferent dacă procesul oficial este deschis sau nu, noi oricum suntem la următoarea etapă în în raport cu măsurile pe care trebuie să le îndeplinim”, a declarat preşedintele Republicii Moldova.

Maia Sandu a subliniat că Republica Moldova are în față un proces complex de aliniere a legislației naționale la cea europeană, un efort amplu, dar mai puțin vizibil pentru cetățeni. Ea a arătat că autoritățile trebuie să avanseze simultan pe două direcții — adaptarea cadrului legal și soluționarea problemelor imediate ale populației, inclusiv stimularea economiei în contextul incertitudinii generate de războiul din Ucraina. Președinta a adăugat că există determinare și sprijin parlamentar pentru a duce aceste reforme la bun sfârșit.

Maia Sandu a fost întrebată și dacă, în cadrul discuțiilor privind aderarea la Uniunea Europeană, au existat propuneri ca Republica Moldova și Ucraina să fie separate în procesul de integrare.