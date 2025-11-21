Ministerul Afacerilor Interne a pus în dezbatere publică un proiect amplu de modificare a legislației rutiere, care introduce obligații noi pentru administratorii drumurilor din orașe și municipii.

Măsura principală privește trecerile de pietoni, unde autoritățile vor fi obligate fie să monteze semafoare, fie să amenajeze treceri supraînălțate, în funcție de configurarea străzii.

Proiectul propune un nou alineat în cadrul articolului 30 din Codul Rutier. Documentul prevede că, pe sectoarele de drum cu circulație în ambele sensuri și cu cel puțin două benzi pe sens, administratorii drumurilor publice trebuie să instaleze semafoare cu comandă manuală.

Pietonii vor putea apăsa un buton pentru a solicita culoarea verde, iar șoferii vor fi obligați să oprească la roșu. În situațiile în care drumul are o singură bandă pe sens, administratorii trebuie să amenajeze treceri de pietoni supraînălțate, conform standardelor în vigoare.

„În interiorul municipiilor și orașelor, pe sectoarele de drum cu circulație în ambele sensuri, prevăzute cu cel puțin două benzi pe sens, administratorul drumului public este obligat să amplaseze, în zona marcajului trecerii pentru pietoni, semafoare cu comanda manuală a cererii de verde, care se poate face direct de către pietoni. În situația în care sectoarele de drum sunt prevăzute numai cu o bandă pe sens, administratorul drumului public este obligat să amenajeze trecere de pietoni supraînălțată, conform standardelor în vigoare”, potrivit proiectului.

Ministerul precizează că aceste intervenții au ca scop reducerea numărului de accidente pe trecerile de pietoni. Trecerile supraînălțate îi obligă pe șoferi să încetinească, în timp ce semafoarele inteligente creează o mai bună disciplină în trafic și oferă pietonilor o traversare mai sigură.

În multe orașe, trecerile nesemaforizate situate pe artere cu trafic intens sunt considerate puncte cu risc ridicat, iar autoritățile speră că noua reglementare va reduce frecvența evenimentelor rutiere.

Proiectul a fost publicat pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne și este supus dezbaterii publice până la data de 28 noiembrie 2025. În această perioadă, cetățenii, organizațiile și autoritățile locale pot transmite opinii și propuneri.

Ulterior, documentul va fi transmis către Guvern pentru adoptare.