Doliu în lumea muzicii. Allan „Blaze” Blazek, un respectat inginer rock ‘n’ roll și producător de albume ale Eagles, Who, Joe Walsh, J. Geils Band, Elvin Bishop, Johnny Winter, REO Speedwagon, Rick Derringer și multe altele, a murit în Michigan City, pe 3 august Avea 71 de ani.

Blazek a realizat numeroase înregistrări, inclusiv clasicul Eagles, „Hotel California”. Când Eagles s-a despărțit, Blazek a continuat să producă primul album solo al lui Glenn Frey, „No Fun Aloud”. Piesele pe care le-a conceput includ „Life in the Fast Lane”, „Fooled Around and Fell in Love”, „Rock and Roll Hoochie Koo” și „Life’s Been Good”, transmite variety.com

Cine a fost Blazek

(sursa foto: Variety.com)

Născut în New Buffalo, Mich. s-a alăturat armatei SUA în timpul războiului din Vietnam, alăturându-se unei unități de actori și muzicieni care au vizitat bazele folosind scenete comice pentru a învăța bărbații înrolați cum să evite bolile cu transmitere sexuală.

În timp ce se afla în Germania, Blazek a ascultat cu atenție înregistrările trimise de un prieten care a lucrat pentru Warner Bros. music. El a decis că cele mai bune sunete au fost realizate de producătorul de blues și R&B Bill Szymczyk. Odată ieșit din armată, Blazek l-a căutat pe Szymczyk și i-a mărturisit că vrea un loc de muncă. Blazek și-a convins mentorul că GI Bill își va plăti salariul dacă Szymczyk îl va antrena în noul său post de inginer de înregistrări. A funcționat. Blazek a câștigat zeci de discuri de aur și platină cu o serie dintre cele mai mari trupe rock.

Blaze are o soră Lovey Wolnik și un frate mai mic Frank „Buddy” Blazek Jr. El are 13 nepoate și nepoți.

Tot astăzi s-a aflat că Chucky Thompson, legenda hip-hop-ului american din spatele hiturilor din Notorious B.I.G. și Mary J. Blige, a murit la vârsta de 53 de ani. Anunțul a fost făcut de agenta sa, care a confirmat decesul.