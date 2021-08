Carl „Chucky” Thompson, un cunoscut producător de muzică din SUA, care a creat hituri pentru artiști precum Notorious B.I.G. iar Mary J. Blige, a murit luni, la vârsta de 53 de ani.

Anunțul decesului, recunoscut chiar de impresara lui

Impresara lui Thompson, Tamar Juda, a confirmat știrea într-o declarație adresată americanilor în cursul zilei de luni. Totuși, nu i-a dezvăluit cauza morții.

„Cu o inimă foarte grea pot confirma moartea lui Chucky Thompson”, a scris aceasta care a adăugat că „Pentru oricine din orbita sa, știi cât de generos a fost cu energia, creativitatea și dragostea sa. Atât industria muzicală, cât și lumea a pierdut un titan”, scrie USA Today.

Mesaje de condoleanțe pe rețelele de socializare

Inginerul audio Gimel Androus Keaton, mai cunoscut sub numele său artistic Young Guru, l-a jelit pe Thompson luni, pe Instagram.

„Nu pot scrie nimic care să îndepărteze această durere”, a transmis Keaton, împreună cu o fotografie a lui cu Thompson.

„Trebuie să-i spun RIP mentorului meu, fratelui meu mai mare, omului care mi-a schimbat viața pentru totdeauna.”, a mai explicat acesta.

Cel mai talentat muzician

Keaton și-a amintit de Thompson ca „cea mai amabilă persoană pe care a văzut-o vreodată lumea” și „cel mai talentat muzician”.

„M-ai tratat ca pe o familie încă din prima zi”, a continuat el. „M-ai pus în camere cu Biggie. Voi fi pentru totdeauna dator și voi fi pentru totdeauna fratele tău mai mic. Acesta mă doare atât de rău încât nici măcar nu-l pot explica. Nu va mai fi niciodată altul ca tine !!!”, a mai transmis acesta.

Cine a fost Chucky Thompson

Thompson a început în muzica go-go ca parte a trupei lui Chuck Brown The Soul Searchers. În calitate de producător, a avut o mână de ajutor în a produce melodii de succes precum „Big Poppa” de la Notorious B.I.G. și „Soon As I Get Home” de Faith Evans, precum și albumul lui Blige din 1994 „My Life”.

Cariera lui Thompson a implicat și colaborări cu Jennifer Lopez, Usher, Snoop Dogg și TLC și l-a văzut devenind membru fondator al echipei de producție internă a lui Sean „Diddy” Combs, cunoscută sub numele de The Hitmen.

Sursă foto: Dreamstime