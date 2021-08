Tragedie fără margini în lumea artistică! A murit o adevărată legendă a muzicii

Dennis "Dee Tee" Thomas, cofondator al formației soul-funk Kool & the Gang, a murit sâmbătă, la vârsta de 70 de ani. Moartea lui Thomas vine aproape un an după ce cofondatorul Ronald 'Khalis' Bell a murit în septembrie 2020, la vârsta de 68 de ani. Potrivit presei americane, artistul a murit „liniștit în somn”, în New Jersey.