S-a aflat acum cauza morții fiicei lui Elvis Presley

Lisa Marie Presley, singura fiică a lui Elvis Presley, a murit din cauza unei obstrucții la nivelul intestinului subțire, ca o consecință întârziată a unei operații de slăbire bariatrică, a anunțat vineri medicii legiști din Los Angeles, la șase luni de la decesul acesteia.

Presley, cântăreață și compozitoare, fusese transportată la spital după ce ar fi suferit un stop cardiac la domiciliul ei. Ea a murit pe 12 ianuarie.

Medicul legist a enumerat cauza morții ca fiind „sechele ale unei obstrucții a intestinului subțire”.

„Obstrucția a fost sub forma unui intestin subțire strangulat, cauzat de aderențe care s-au dezvoltat după o operație bariatrică cu ani în urmă”, a precizat examinatorul într-un raport. „Aceasta este o complicație cunoscută pe termen lung a acestui tip de operație”, a adăugat el, potrivit Reuters.

Examinatorul a spus că aceasta avea, de asemenea, un istoric de supramedicație. Astfel, ea uita că își luase medicamentele prescrise și își repeta dozele. Raportul toxicologic a arătat că ea avea „niveluri terapeutice” de oxicodonă și alte medicamente în sânge, care nu au fost considerate factori contributivi.

A debutat în cariera muzicală în anii 2000

Lisa Marie Presley a murit la două zile după ce a apărut alături de mama sa, Priscilla Presley, la gala Globurilor de Aur din Beverly Hills, California, unde actorul Austin Butler a primit premiul pentru cel mai bun actor pentru că l-a interpretat pe tatăl cântăreței în filmul „Elvis”.

Cântăreața avea trei fiice, actrița Riley Keough și gemenele Finley și Harper Lockwood, în vârstă de 14 ani.

Presley și-a început cariera muzicală în anii 2000, cu două albume, „To Whom It May Concern” și „Now What”, care au ajuns în top 10 al clasamentului Billboard 200.

A fost căsătorită și a divorțat de patru ori, inclusiv cu starul pop Michael Jackson și cu actorul Nicholas Cage.

A fost singurul copil al uneia dintre cele mai mari vedete din muzica americană și avea 9 ani când Elvis Presley a murit de insuficiență cardiacă la vârsta de 42 de ani, în 1977, la Graceland. Conacul este acum o atracție turistică.

Presley și alți membri ai familiei sale, inclusiv tatăl ei și fiul ei, care a murit după ce s-a sinucis în 2020 la vârsta de 27 de ani, sunt înmormântați la Graceland.