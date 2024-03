Născut la New York, Lawrence, și-a început cariera în industria spectacolului la doar 18 ani, fiind angajat în emisiunea lui Steve Allen, în 1953; un an mai târziu, programul a fost redenumit ”The Tonight Show,” Allen devenind prima gazdă a acestei emisiuni atât de populare în SUA.

În timp ce se afla la The Tonight Show, Lawrence a întâlnit-o pe Eydie Gormé. S-au căsătorit în 1957 și au format grupul ”Steve and Eydie”, scrie RollingStone.

Steve Lawrence a murit. Au început să înregistreze mai multe cântece și să apară în diverse emisiuni la televizor. După ce Allen a părăsit emisiunea Tonight Show, cuplul a lansat pentru scurt timp propriul show, intitulat ”The Steve Lawrence and Eydie Gormé”, lansând mai multe single-uri la sfârșitul anilor 50 și începutul anilor 60.

”Steve and Eydie” a câștigat mai multe premii Grammy pentru cea mai bună interpretare a unui duo sau grup vocal.

Lawrence și Gormé au rămas căsătoriți și au continuat să cânte până la moartea ei, în 2013

Lawrence și Gormé au rămas căsătoriți și au continuat să cânte până la moartea ei, în 2013, Lawrence a avut apoi propria carieră solo, care a inclus câteva single-uri din Top 10 precum „Party Doll”, „Pretty Blue Eyes”, „Footsteps” și „ Go Away Little Girl”, care a ajuns pe primul loc în topurile din SUA în 1962.

De-a lungul deceniilor care au urmat, Lawrence a ajuns din nou pe micul ecran, apărând în programe precum ”Carol Burnett Show” și ”What’s My Line?”.

Talentul său l-a propulsat și pe Broadway, unde a obținut o nominalizare la premiul Tony pentru rolul din musicalul ”What Makes Sammy Run?”.

De asemenea, Lawrence a devenit cunoscut pe marele ecran pentru rolul managerului de talente Maury Sline din filmul ”Blues Brothers”, din 1980.

A fost și unul dintre cei mai buni prieteni ai lui Frank Sinatra.

Luna trecută, muzicianul Mojo Nixon, cunoscut pentru lansarea unor hituri precum „Elvis Is Everywhere” și „Don Henley Must Die”, a murit, la vârsta de 66 de ani.

Conform anunțului făcut de familia sa, Mojo Nixon a murit în urma „unui eveniment cardiac”, scrie Rolling Stone.

Nixon se afla la bordul unei nave de croazieră, pe care cânta de câțiva ani și era gazda unor show-uri.

„2 august 1957 – 7 februarie 2024 Mojo Nixon. Cum a trăit, așa a și murit. Mojo Nixon a fost un tip liber, deschis, dur, un adevărat vulcan”, a împărtășit familia lui într-o declarație pentru Rolling Stone. „Un eveniment cardiac a avut loc pe nava de croazieră Outlaw Country, iar Mojo a părăsit clădirea”, a continuat declarația familiei. „Din moment ce Elvis este peste tot, știm că îl aștepta pe aleea din spate. Raiul să ne ajute pe toți”, spune declarația.

Nixon a fost un susținător al libertății de exprimare și un oponent al cenzurii. El a vorbit despre avertismentele parentale de pe CD-uri în timpul unei apariții la Crossfire de la CNN, în anii 1990.

Într-un interviu pentru Rolling Stone realizat anul trecut, Nixon afirma:

„Cred cu tărie că poți să-ți faci mișto de orice, atâta timp cât glumele sunt amuzante. Și mai cred că poți spune orice, atâta timp cât ești dispus să suporți consecințele.

”Nu avem nevoie de o poliție a gândirii”, spunea el.

Născut în Carolina de Nord, crescut în Virginia, școlarizat în Ohio după ce a călătorit în Anglia, Nixon a început să cânte într-o trupă punk cunoscută sub numele de „Zebra 123”.

„Mulți oameni au avut aceeași idee simultan”, a spus Nixon în un interviu din 2020, „The Mojo Manifesto”. „Voi lua muzica tradițională și o voi infuza cu energia și entuziasmul punk rock-ului.”

Nixon a continuat să înregistreze alte câteva albume, atât ca artist solo, cât și cu alți colaboratori, inclusiv cu Toadliquors și Jello Biafra.