Carmen Lela a murit sâmbătă, pe 20 ianuarie. Tragedia a avut loc chiar în ziua în care regretata artistă împlinea 38 de ani. Ultimele clipe le-a petrecut pe patul de spital, după ce a trecut printr-o operație dificilă.

Tragicul anunț a fost făcut de sora ei, Lucia, pe rețelele de socializare. LELA era diagnosticată cu o boală cruntă.

Cu câteva zile înainte, aceasta a anunțat că starea de sănătate a artistei s-a agravat brusc.

Amintim că regretata artistă a avut o viață grea, marcată de greutăți. Aceasta a copilărit într-un orfelinat din Dorohoi, alături de fratele ei, Ciprian.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, sora artistei a informat că aceasta avea nevoie de un transplant de ficat.

Carmen Lela era o cunoscută cântăreață de muzică populară și de petrecere. Era absolventă a Liceului „Regina Maria”.

Totodată, aceasta inspira copiii care au trecut prin aceleași greutăți și se aflau în sistemul de protecție al statului.

Mai mult explicații a oferit chiar fratele artistei. Acesta își exprima speranța că experiențele lor să fie o experiență pentru ceilalți.

Totodată, el le-a transmis fanilor și celor care trec prin momente grele să nu renunțe niciodată la vise, indiferent de vârstă.

Aceste vise, sublinia fratele artistei, sunt „singurele care te țin pozitiv pe tot parcursul timpului”.

„Viața prin care am trecut, experiențele noastre – și sper ca și trăirile și rezultatele pe care noi le-am obținut în toți acești ani – să fie o inspirație pentru ceilalți. Am trăit și noi, ca și voi, experiențe rele, nu ușor de trecut, dar vrem astăzi ca cei care vă aflați într-un punct de răscruce să înțelegeți că totul are un rezultat bun dacă îți dorești acest lucru și lupți pentru ceea ce ți-ai dorit. Să nu renunțați niciodată la vise pentru că, la orice vârstă te-ai afla, aceste vise sunt singurele care te țin pozitiv pe tot parcursul timpului”, spunea fratele regretatei artiste în urmă cu câțiva ani.