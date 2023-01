Solistul și chitaristul Johnny Powers, care a debutat la jumătatea anilor 50, fiind considerat unul dintre pionierii rock ‘n’ roll-ului din Detroit, a murit la locuința sa din Michigan, în urma unor probleme grave de sănătate, informează DetroitFreePress.

Artistul avea 84 de ani. Johnny Powers era adesea comparat, ca voce, cu legendarul Elvis Presley.

Cunoscut pentru colaborarea sa cu case de discuri renumite din SUA, precum Detroit’s Fortune Records și Memphis’ Sun Records, Powers și-a păstrat pasiunea pentru muzcă până în ultimii ani.

Apreciat pentru melodii de succes precum „Long Blond Hair” și „Honey Let’s Go (To a Rock and Roll Show)”, el a continuat să susțină concerte, stilul său fiind adesea comparat cu cel al legendarului Elvis Presley.

Unul dintre muzicienii care au trecut de la muzica country la rock ‘n’ roll în anii ’50

Powers a continuat să lucreze cu Motown Records în anii 1960 înainte de a-și face propriul studio muzical în Detroit, unde a înregistrat mai multe cântece.

Alături de Jack Scott și Don Rader, Powers s-a numărat printre muzicienii care au trecut de la muzica country la rock ‘n’ roll în anii ’50, contribuind la pregătirea ascensiunii acestui gen de muzică în sud-estul Michigan.

Născut în 1938 pe numele John Pavlik, a crescut într-o familie de origine poloneză. Și-a cumpărat prima chitară pentru doar doi dolari, când avea 15 ani și a învățat să cânte alături de un prieten.

Nu îi plăcea să fie comparat cu Elvis Presley

Scurta sa perioadă de colaborare cu Sun Memphis’ Records,în 1959, a produs single-uri precum „With Your Love, With Your Kiss”. Artistul era însă nemulțumit că vocea sa era asemănată cu a lui Elvis Presley.

„Se spune vocea mea sună foarte mult ca a lui Elvis, ca a celor care vor să-l imite. Dar urăsc să aud asta”, afirma Powers.

„Se întâmplă să am același tip de voce. Și probabil că asta m-a făcut să pot colabora cu Sun Records”, susținea regretatul artist.

În ultmii 20 de ani, Powers a continuat să înregistreze în timp ce susținea concerte în Michigan și în străinătate. Spera să facă un concert european chiar în acest an, dar ultima sa apariție pe scenă a fost în Las Vegas, în 2018.