Carla’s Dreams a trădat Antena 1 semnând cu cei de la Pro Tv. Artistul va fi jurat în emisiunea „SuperStar”, alături de Marius Moga, Smiley și Raluka. Acesta a declarat că deși primise contractul de ceva vreme, a avut nevoie de timp pentru a lua o decizie în legătură cu alegerea pe care o va face, în contextul în care, el era jurat al emisiunii „X Factor”, de la Antena 1.

De menționat este faptul că, Carla’s Dreams nu a mai fost văzut în emisiuni TV încă din 2018, de când a participat la sezonul 8 al show-ului de talente de la Antena 1.

Acum odată cu relaxarea restricțiilor, el e hotărât să revină în televiziune, însă la Pro Tv. Artistul a oferit și o serie de declarații în acest sens. Potrivit acestuia, noul show este o mare provocare.

Carla’s Dreams intră în echipa Pro Tv

Totodată, el a subliniat faptul că nu îi cunoaște foarte bine pe ceilalți jurați chiar dacă sunt din același domeniu, așa că va avea nevoie de timp să se acomodeze.

„Acest format este o provocare pentru mine. Din păcate, nu mă cunosc foarte bine cu cei din juriu, suntem din același domeniu, nu suntem amici sau cunoscuți.”, a dezvăluit Carla’s Dreams pentru click.ro.

Amintim faptul că artistul a luat o pauză de la carieră un an de zile. El a avut nevoie de timp personal, iar noul proiect l-a convins până la urmă să reapară pe micile ecrane.

„În ultimul an nu am făcut muzică, mă bucur că am făcut pauză. Nu am zis DA din prima atunci când am primit propunerea din partea Pro TV, pentru că nu eram sigur că vreau să fac acest proiect. Apoi m-au convins și iată-mă aici”, a declarat el.

Pe lângă Carla’s Dreams, Marius Moga se va întoarce și el la Pro Tv după o absență lungă.