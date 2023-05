Un nou deces în lumea muzicii la mai puțin de o zi după ce Tina Turner s-a stins din viață. Este vorba de un mare nume care a făcut parte dintr-o trupă apreciată de toate generațiile. Sheldon Reynolds, chitarist și cântăreț al trupei Earth, Wind & Fire, a murit la 63 de ani.

Sheldon Reynolds a intrat în cunoscuta trupă în 1987 și ia rămas fidel până în anul 2002. Vestea decesului chitaristului i-a îndurerat pe toți cei care l-au cunoscut și apreciat.

„Sheldon a fost o completare excelentă a trupei, un scriitor și producător excelent și o persoană bună și iubitoare. Îi vom simți lipsa. Condoleanțele noastre familiei sale”, a scris pe rețelele de socializare Philip Bailey, actualul membru și cântăreț al trupei.

Numele lui Sheldon Reynolds a apărut pe mai multe albume

Sheldon Reynolds a apărut pe albumele Heritage, Millennium și In the Name of Love.

Earth, Wind & Fire a început în 1970 sub conducerea lui Maurice White, care a creat o trupă ce putea combina elemente de jazz, funk, R&B, soul, dance, pop și rock, și a celebrat muzicalitatea și spiritualismul african. Trupa a fost introdusă în Rock and Roll Hall of Fame în anul 2000. Artiștii au cântat și în timpul spectacolului din pauza Super Bowl 2005.

Trupa Earth, Wind & Fire a câștigat șase premii Grammy, inclusiv premiul Grammy pentru întreaga carieră. Cele mai mari hituri sunt ascultate și în ziua de astăzi, în special melodia „September”, potrivit Foxnews.

Un alt mare nume al muzicii s-a stins din viață

Tot astăzi s-a aflat că și un mare basist, care a intrat în istoria faimoasei trupe „The Beatles”, dar și a muzicii mondiale, a încetat din viață. Este vorba despre Chas Newby, care a murit la 81 de ani. El a cântat alături de „The Beatles” în 4 concerte susținute în 1960.

Artistul a făcut parte din prima formație a lui John Lennon, The Quarrymen, iar decesul său a fost anunțat de The Cavern Club din Liverpool, acolo unde numele Beatles căptăă pentru prima oară rezonanță la începutul anilor `60.

Basistul a apărut cu Beatles în patru recitaluri

Newby a apărut cu Beatles în patru recitaluri care au avut loc în decembrie 1960. Deși a fost curtat să rămână în cadrul trupei de către John Lennon, Newby a ales să se întoarcă la universitatea unde era profesor de matematică. El a predat matematică la Droitwich Spa High School din Droitwich Spa și, cel mai recent, a locuit în Alcester, unde a cântat într-un grup de caritate, Racketts. Din 2016, Newby a cântat ca membru al Quarrymen, trupa care a fost precursorul trupei Beatles.