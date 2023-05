Așadar, vedeta s-a despărțit de iubit, după ce a aflat că acesta o înșela. Mai mult, anunțul a venit după alte episoade de infidelitate, în care aceasta a decis să-l ierte.

Roxana Dobrițoiu s-a despărțit de iubit

„Am încercat să fac orice pentru a repara relația, încă din primii doi ani de când am fost înșelată. Prima dată am fost înșelată grav, am fost înșelată și a doua oară. Atunci am iertat și am decis să lupt pentru relația noastră. Am luptat prea mult și chiar mi-am dorit să fie bine. Noi suntem blocați peste tot unde am putea conversa.

Eu după ce ies dintr-o relație în care am depus sentimente reale, nu pot rămâne prietenă cu omul respectiv, cel puțin pentru o perioadă. Au fost patru ani în care eram obișnuită să fac totul cu el, iar pentru a nu exista slăbiciunea ca din obișnuință să vorbim, am decis amândoi să ne blocăm peste tot”, a spus Roxana Dobrițoiu, potrivit spynews.ro

Vedeta nu dorește să mai afle nimic legat de el

De asemenea, aceasta a spus că reacția ei este una firească și nu dorește să mai afle nimic legat de el.

„Nu i-am putut telefona pentru a-i spune deoarece sunt în repaus vocal, așa că am luat hotărârea spontană și negândită în a-i scrie public ceea ce mă deranjează, nu cred că i-am spus nimic rău. Și el ar fi simțit că îl fac de răs dacă primea astfel de mesaje de la bărbați. Cred că reacția mea a fost firească, îmi doresc să nu mă mai caute nimeni, nu vreau să-mi spună nimic de el. Îmi doresc să nu mai niciun contact cu el sau ce ține de el pentru a putea să mă recuperez și vocal și mental”, a mai spus Roxana Dobrițoiu.

Roxana Dobrițoiu a ajuns la spital

Amintim că nepoata lui Adi de la Vâlcea s-a confruntat cu probleme de sănătate în ultima vreme și a fost internată în spital.

„Sunt în repaus vocal, am corzile vocale inflamate. Eu voi sta zece zile internată în spital, iar medicii se vor ocupa de mine. Apoi nu am voie să cânt şapte şi ulterior îmi voi relua activitatea. Așadar, voi sta trei săptămâni în pauză pentru a-mi reîncărca bateriile”, a spus aceasta pentru fanatik.ro