Doina Teodoru dă din casă

După ce s-a speculat că s-au despărțit după participarea la „America Express”, se pare că relația Doinei Teodoru cu Cătălin Scărlătescu rămâne la fel de solidă. Cei doi formează un cuplu de ceva vreme și imediat după emisiune s-a vehiculat că ar fi pus capăt relației.

Recent însă, actrița a participat ca invitat special la emisiunea iUmor pentru un roast. Doina Teodoru a profitat de textul pe care îl pregătise pentru jurați pentru a face o dezvăluire despre relația cu Cătălin Scărlătescu. La început, toți credeau că gluma se referă la unul dintre jurați, Cheloo, dar finalul a surprins pe toată lumea, actrița dezvăluind că se referă de fapt la partenerul ei de viață, Cătălin Scărlătescu.

„Cătălin este un tip foarte sensibil, cu un chip de dur. Dar, când mă atinge, mă face să mă simt femeie. Da, mă refer la Cătălin Scărlătescu”, a spus Doina Teodoru, în cadrul unei emisiuni TV.

Cei doi s-au cunoscut la Vama Veche

Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru s-au cunoscut la Vama Veche, după cum povestea cunoscutul chef. Totul a plecat de la o poză pe care a dorit-o chef Scărlătescu, care recunoaște că a fost „acela mai mârșav”.

„Ne-am cunoscut la Vama Veche, pe la nu știu ce bar acolo, nu am nici cea mai vagă idee, pentru că am fost luat pe sus. Eu o văzusem, o cunoșteam, dar am fost așa mai timid. Ea a făcut primii trei pași. Totul a plecat de la o poză.

Am făcut noi doi o poză împreună și de la poza aceea totul a venit natural. Cred că eu am vrut poză, cred că eu am fost acela mai mârșav. M-am dus ca pisica: am zgâriat la ușă”, a dezvăluit chef Cătălin Scărlătescu în urmă cu ceva timp.

Ce spunea chef Scărlătescu despre nuntă?

Recent, Cătălin Scărlătescu a vorbit pentru prima dată despre nuntă. Momentan, nu se știe când sau cu cine se va însura bucătarul chef, însă un lucru este sigur: nu va purta costum de mire. Vedeta nu va ține cont de regulile vestimentare, ci se va îmbrăca în pantaloni scurți, așa cum a fost îmbrăcat Răzvan Fodor la cununia civilă.

„Nu mă luați cu astea, nu mă îmbrac în mire nici dacă mă însor! Dacă devin mire, mă îmbrac în pantaloni scurți. Și poate îmi pun și șlapi! (râde – n.r.)”, a dezvăluit Cătălin Scărlătescu în cadrul unui interviu acordat pentru Fanatik.