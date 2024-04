Aleksandras Cesnavicius, directorul PRO TV, a declarat că este foarte încântat să anunțe revenirea formatului TV care a creat o adevărată revoluție culinară și a inspirat milioane de telespectatori în întreaga lume.

Acesta se referea la emisiunea Master Chef. El a menționat că știe că mulți telespectatori PRO TV au așteptat această veste și că este mai mult decât bucuros să anunțe faptul că, în 2024, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu sunt cei trei jurați ai Master Chef România.

Antonii Mangov, Director de Programe PRO TV, a afirmat că au trecut 12 ani de la lansarea show-ului Master Chef.

El a remarcat că multe s-au întâmplat în tot acest timp, menționând că Sorin, Florin și Cătălin au devenit unele dintre cele mai îndrăgite și respectate personalități TV din România.

Antonii Mangov a adăugat că Master Chef a evoluat de-a lungul anilor, dar acum a venit momentul ca cei trei chefi să se întoarcă în bucătăria unde totul a început.

Acesta a comparat Master Chef-ul cu prima dragoste, afirmând că pentru el nu se uită niciodată și că totul a început acolo.

„Pentru mine, MasterChef este ca prima dragoste, care nu se uită niciodată. Aici a început totul.

Aici mi-am cunoscut colegii, aici am avut primele întâlniri cu cei pasionați de arta culinară, aici am dat primele șorțuri, aici am reușit să găsim primii bucătari printre amatori, care azi activează cu succes în domeniu. Au trecut 12 ani de când am intrat prima oară în platoul MasterChef, e ca un nou început.

Noi ne-am schimbat în acești ani, nu mai suntem la fel, am îmbătrânit, unii dintre noi, mai ales Scărlătescu (râde), unii sunt mai serioși, mai ales Dumitrescu (râde)”, a spus acesta.