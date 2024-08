După cum se știe, renumiții bucătari nu puteau relua proiectul care i-a consacrat fără prezența Ginei Pistol, care le-a fost o prietenă apropiată în mai multe sezoane la Antena 1.

În curând, telespectatorii vor avea parte de o mare surpriză: pe lângă revenirea în proiectul MasterChef, jurații au fost adăugați și într-o nouă emisiune, tot sub coordonarea ProTV.

Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu vor fi implicați într-un proiect exclusiv online, disponibil pe VOYO imediat după fiecare episod MasterChef.

În această emisiune bonus, cunoscuții bucătari se vor confrunta între ei în competiții culinare amuzante și provocatoare.

În show-ul de după MasterChef, difuzat pe VOYO, Bontea, Scărlătescu și Dumitrescu vor intra într-o competiție de gătit, pregătind preparate spectaculoase.

Bucătarul, care este și partenerul Doinei Teodoru, a declarat că este încântat și onorat să concureze în preparate alături de colegii și prietenii săi.

Mai ales că sunt niște oameni pe care îi știu, îi cunosc. Nu vreau să mă iau la întrecere cu toți tâmpiții. Cu ei îmi e drag, că am cu cine”, a declarat Cătălin Scărlătescu pentru Fanatik .

Întrebat dacă a fost emoționat de vreun concurent sau dacă se lasă ușor impresionat, Cătălin Scărlătescu a răspuns deschis. El a spus că lacrimile nu-i curg des, dar simte emoții puternice.

Scărlătescu a explicat că emoția nu apare doar în emisiune, ci și în viața de zi cu zi. De asemenea, el a menționat că recent a avut o experiență profundă într-o deplasare, legată de niște copii, care l-a impresionat foarte mult.

„Mie îmi curge lacrima foarte rar, dar asta nu înseamnă că nu am emoții, asta nu înseamnă că nu mă impresionează ceva, dar vreau să îți spun un lucru. Nu doar în emisiune se întâmplă lucruri care ne pot emoționa. Uită-te pe stradă și ai să vezi emoția în jur. Românii sunt, cum să zic, fiecare cu problemele lor, noi, cu probleme mai mari sau mai mici, dar în emisiune o să vezi că vin tot felul de personaje.

Sunt oameni frumoși, chiar dacă au o problemă, fizică, locomotorie. Ei, ca oameni, sunt spectaculoși. O să vezi ceva ce n-ai văzut în viața ta. Eu am avut o experiență acum câteva zile, la una din deplasări. N-am cum să dau din casă tot, dar o să vezi o experiență cu niște copii. A fost ceva ce pe mine m-a mișcat profund toată chestia aia. Ce am văzut eu acolo… Am văzut o chestie spectaculoasă”, a mai declarat Scărlătescu.